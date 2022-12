La Generación Z da por muerto al emoji de carita sonriendo fuertemente. | Fuente: Edit

¿Aún sigues usando este emoji 😂? Pues resulta que ya no es cool. Durante varios días, las dos generaciones que crecieron con Internet han estado discutiendo sobre las cosas que ya no son 'cool' para los de la Generación Z.

En la lista podemos agregar los jeans ajustados, peinado de raya y el emoji de carita sonriendo fuertemente, bastante utilizado.

"Utilizo todo menos el emoji de risa", dijo Walid Mohammed, de 21 años, a CNN Business. "Dejé de usarlo hace un tiempo porque vi a personas mayores usándolo, como mi mamá, mis hermanos mayores y solo las personas mayores en general".

Guerra de emojis

El joven Xavier Martin, de diecisiete años, calificó el emoji 😂 de "soso" y dijo que "no mucha gente" de su edad lo usa. El reemplazo que tienen es el emoji 💀 que representa la frase de "me estoy muriendo de risa" o simplemente escribir "lol" o "lmao".

Si embargo, "Face with Tears of Joy", el nombre oficial del emoji 😂, es actualmente el ícono más utilizado, según Emojitracker, un sitio web que muestra el uso de los emojis en tiempo real en Twitter. También encabezó la lista de Emojipedia de los emojis más utilizados en Twitter en 2020.

"Tears of Joy fue víctima de su propio éxito", dijo Gretchen McCulloch, lingüista de Internet y autora de "Because Internet: Understanding the New Rules of Language".

"Si indicas la risa digital durante años y años de la misma manera, comienzas a parecer poco sincero … La hipérbole se desgasta con el uso continuo", dijo McCulloch. Quizás por esta razón la Generación Z puede estar buscando nuevas formas de indicar que se están riendo.

Cada vez se marca una diferencia significativa, las generaciones mayores tienden a usar emojis que reflejen literalmente lo que uno quiere expresar, mientras que los más jóvenes crean más significados a los emojis, según Jeremy Burge, director de Emojipedia, "es sabiduría común en TikTok que el emoji de risa y llanto es para boomers".

