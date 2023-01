Instagram se suma a las empresas que luchan contra las 'terapias de conversión gay' | Fuente: Instagram Blog

En marzo de 2019, Google decidió retirar, tras muchas presiones previas, una aplicación que se ofrecía como “terapia de conversión gay” llamada Living Hope, la misma que había sido vetada en los mercados de Amazon y Apple. Ahora, Instagram decide hacer frente a este tipo de “soluciones” y ha iniciado el retiro de estos ofrecimientos a través de la plataforma.

“No permitimos ataques contra personas por orientación sexual o identidad de género y estamos actualizando nuestras políticas para prohibir la promoción de los servicios de terapia de conversión”, mencionó la directora de políticas públicas de EMEA de Instagram, Tara Hopkins, en una entrevista con la BBC.

Estas aplicaciones, cuya presencia es calificada como “peligrosa” por la comunidad médica internacional, incluyendo American Medical Association, the American Psychological Association, y the American Academy of Pediatrics, busca reunir una serie de “testimonios” que aseguran a los usuarios que “se puede dejar de ser gay”.

Diversos estudios hacen referencia al incremento en los intentos de suicidio en jóvenes LGTB cuyos padres los obligaron a participar de estos programas.

Instagram anunció que a partir de este viernes 10 de julio se procederá al retiro de contenido que aliente este tipo de terapias, y que las publicaciones que expongan estas ideas serán eliminadas de la plataforma. Para ello, la red solicita a los usuarios reportar este tipo de cuentas y posts.

