Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como “La Divaza”, ha empezado a utilizar sus redes sociales con millones de seguidores para informar y apoyar las manifestaciones en medio de la crisis política peruana.

Con más de 6.4 millones de seguidores en Instagram, el creador de contenidos compartió en sus Stores los puntos de encuentro para la gran marcha nacional convocada para este jueves 12 de noviembre en la capital y demás ciudades del Perú.

Asimismo, se refirió sobre las críticas que ha recibido por tocar temas políticos de un país distinto al de su origen.

“Mucha gente diciéndome ‘¿Por qué tú publicas esas cosas de allá de Perú? Osea, ni que estuvieses viviendo allá. ¿Qué te importa a ti eso?’ Primero, para que sepan, Perú es el segundo país con más audiencia aquí en mi Instagram y mis redes sociales. Es un país que he visitado, al que he ido a trabajar, he montado shows allá en Perú”, afirmaba.

“Si yo tengo una plataforma con la que yo puedo ayudar de alguna manera a la que gente que está viviendo esa corrupción allá en Perú, lo voy a hacer y punto”, sentenció.

