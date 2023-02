El video anunciando el concurso. Fue borrado de las cuentas de la influencer. | Fuente: Instagram / Stephanie Herela

La modelo e influencer boliviana Stephanie Herela ha causado controversia tras anunciar un concurso para donar 300 bolivianos (equivalentes a US$ 45) a un seguidor que demuestre que es pobre en medio de la crisis por el nuevo coronavirus.

“Quiero que etiquetes a dos amigos que están pasando por una situación económica difícil y que necesitan ayuda. Me tienen que seguir en Instagram y Facebook y me tienen que enviar un video en el cual demuestren que su situación económica es de necesidad”, explicó en un video de Instagram. También aseguró que consideraría a personas que no podían pagar por sus medicamentos que envíen sus recetas médicas.

La modelo definiría cada semana quién de todos sus seguidores merecía más la ayuda en lo que llamó el #StephanieHerelaChallenge, que indicó iba a durar cinco semanas.

La iniciativa de Stephanie Herela fue criticada en redes sociales, donde fue catalogada como unos “Juegos del hambre”.

La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) de Bolivia investigará a la influencer por hacer el concurso sin autorización previa.

Sin embargo, no sabemos si éste sigue en pie. Herela ha borrado el video original de sus cuentas de redes sociales y, según sus historias, se encuentra en Dubái, donde fue a un restaurante de lujo que reabrió en medio de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus.

