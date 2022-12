El reggaetonero hizo creer a todos sus seguidores que su mascota había dañado su costoso Porsche. | Fuente: Instagram

El famoso cantante de reggaetón Don Omar publicó una imagen de un auto dañado por las "mordeduras" de un perro en su cuenta de Instagram, pero minutos después, descubrieron que no era de él.

En la mañana del jueves, “El rey del reggaetón” subió una fotografía con la descripción “Y te levantas en la mañana a descubrir que Firulais se entretiene mordiendo tu Porsche de $250,000.00. En esta casa, hoy se come perro caliente”. La imagen no tardó en viralizarse y recibir miles de comentarios de sus seguidores.

Incluso, otros artistas del medio como Farruko o J. Alvarez también se indignaron por el supuesto accionar de la mascota.

Sin embargo, un usuario de la red social indagó y se dio con la sorpresa de que no era su imagen, sino la de un estadounidense publicada en 2018. “Mala mía, Don Omar. No me gusta que engañe al público”, afirmó en su publicación.

El reggaetonero decidió no contestar nada. En cuatro horas, el post llegó a los 159 mil likes.

