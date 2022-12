La usuaria no logró el mínimo para que la compañía lance su línea de ropa | Fuente: Twitter

Ser un influencer en redes sociales puede demandar un arduo trabajo de creación de contenidos para los miles o millones de seguidores que puedas tener. Lo que obtienes a cambio es dinero por visitas o comentarios, pero también puedes tentar por producir tu propia mercancía y ofrecer a tu “fiel público”, producto que puede resultar a ser exitoso dependiendo de la conexión con cada una de las personas detrás de las pantallas.

Contrariamente a esto, el caso del perfil llamado Arii en Instagram se ha convertido en viral gracias a no cumplir su objetivo. Con más de 2.6 millones de seguidores, la creadora de contenidos no logró vender 36 polos para lanzar su marca de ropa por internet.

De acuerdo con Twitter, la joven de 18 años publicó un mensaje (que fue borrado a las horas) en el que afirma que la compañía con la que está trabajando le pidió un mínimo de 36 prendas vendidas para poder lanzar su propia línea de moda, cifra que no pudo alcanzar.

"Desafortunadamente, la compañía con la que estoy trabajando se basa en sus primeras ventas. Para que puedan ordenar y fabricar mis productos (incluso para seguir trabajando con ellos) tengo que vender al menos 36 piezas (sabiendo que me he vuelto súper irrelevante, ya sabía que iba a ser difícil) pero estaba recibiendo tan buenos comentarios que pensé que a la gente le encantó y lo iba a comprar. Nadie ha cumplido su palabra, por lo que ahora la compañía no podrá enviar las órdenes a las personas que realmente compraron… me rompen el corazón".

Tras conocerse el caso, los usuarios de Twitter empezaron a recomendarle consejos de marketing a la joven para que esto no vuelva a ocurrir.

"La gente cree que puede llegar a 2 millones personas y convertirse automáticamente en ricosvendiendo merch. Tu marca no significa nada si no tienes ningún tipo de compromiso o vínculo con tu audiencia. Tiene que haber confianza de los consumidores. ¡Esto es lo que siempre predica, los números no significan nada!"

"Viendo su IG, parece que simplemente no tenía una “marca” real aparte de tomar fotos lindas de sí misma. No había videos, ni comedia, nada inspirador".

Mientras tanto, la joven desactivó los comentarios de sus últimas publicaciones tras recibir un gran número de comentarios en tono de burla en sus fotos.

