Fortnite sustenta su éxito en las llamadas 'microtransacciones' pequeños pagos realizados mediante tarjeta de crédito. | Fuente: Epic Games

Después de reportar un caso en el cual un niño casi vació las cuentas bancarias de sus padres en comprar jugadores para el videojuego FIFA, la BBC pidió a sus lectores que compartiesen con ellos alguna historia sobre la falta de control de sus hijos con las microtransacciones.

Mi hijo gastó £3,160 ($3,959) en un juego

"Tengo un hijo de 22 años con parálisis cerebral, epilepsia compleja, autismo y dificultades de aprendizaje y tiene la habilidad cognitiva de un niño de aproximadamente 7 años.

Es incapaz de de realizar cualquier actividad bilateral así que sus actividades recreativas y educativas se sustentan principalmente en su iPad y en su PlayStation.

Ha estado jugando recientemente un juego en su iPad llamado Hidden Artifacts, el cual trata de encontrar varios objetos de acuerdo a una descripción. Ha gastado £3,160 ($3,959) entre el 18 de febrero y el 30 de mayo, desapareciendo todos nuestros ahorros".

Este lector comentó que intentó contactarse con iTunes para pedir un rembolso, sin embargo, esto podía sólo ser autorizado por la desarrolladora del juego, quienes jamás respondieron sus correos y llamadas.

Juego de basketball costó £2,000 ($2500) a nuestra familia

Mi hijo de 16 años gastó casi £2,000 en el juego EA's NBA Bastketball. Utilizó mi tarjeta de crédito una y otra vez y no me di cuenta hasta que me notificaron un pago rechazado. Él había accedido a mi cuenta mediante Google Play.

EA no me ha respondido y Google Play tiene un disclaimer acerca de niños usando las cuentas bancarias de sus padres sin el permiso de sus padres. Mi hija tuvo que usar sus ahorros para la universidad para pagar la cuenta y esto ha causado un gran daño a mi familia.

Mi niño gastó casi £1,000 en Fortnite

Cuando mi hijo tenía 15 años, gastó casi £1,000 en Fortnite. El problema es que cuando los pagos son pequeños y acumulativos no parecen significantes para ti... hasta que te das cuenta de lo que gastó en ocho meses.

Él ya no tiene permitido jugar Fortnite... ¡y lavará mi auto por los próximo quince años!

El último caso tiene una enseñanza muy importante. Los pagos en videojuegos con microtransacciones son siempre pequeños, sin embargo, un gasto ocasional constante de $10 puede terminar con una catástrofe en la economía familiar.

Las microtransacciones en sí mismas no son malas, ¿por qué no engreír al pequeño con ciertos gustos ocasionalmente? Es, en esencia, lo mismo que comprarle algún juguete o dulce, inclusive más barato en ciertos casos. Pero en ninguna circunstancia debe permitirse realizar cualquier transacción en internet sin autorización y supervisión; se debe tener, en adición, mucho cuidado al dejar la información de nuestras tarjetas registrada en los dispositivos que ellos manejen.

