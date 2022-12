¿La cadena de cafeterías llegó a Westeros? | Fuente: HBO

Un descuido que no pasó desapercibido. El cuarto episodio de la temporada final de Game of Thrones, llamado “The Last of the Starks”, mostró por accidente un artefacto moderno.

[Puedes leer un resumen del capítulo aquí]

Así es, en una escena un vaso de Starbucks aparece en el encuadre junto a Daenerys Targaryen. Por supuesto, no faltaron las respuestas en Twitter.

Algunos usuarios tomaron en broma la situación, mientras otros hicieron notar su decepción con Game of Thrones. “El vaso de Starbucks… como si necesitáramos otra prueba de que no les importa nada”, fue uno de los comentarios que mostraron la imagen.

Lo más seguro es que se trata de un descuido en la serie más importante de HBO. Pero en la era del marketing viral no podemos descartar que sea un product placement bastante avanzado.

Te sugerimos leer