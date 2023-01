'Vivir en EE. UU. me está afectando' mencionó el usuario de Facebook. | Fuente: Composición

La trayectoria de Armonía 10 ha consolidado a la orquesta de cumbia como una de las más exitosas y respetables de toda la industria musical peruana. Tanto es así que los covers están a la orden del día y, con la proximidad del festival “Vivo x el Rock” (al cual están invitados), estas han aumentado.

Durante las últimas horas, una versión en particular se ha convertido en viral en las redes sociales. El usuario de Facebook Elelo TC tradujo la letra de la bailable “Me emborracho por tu amor” al inglés para crear su propio “I get drunk for you love” de Harmony 10.

Con su guitarra, el aficionado se animó a cantarla y generó gran cantidad de reacciones en su cuenta:

El video cuenta con cerca de 5 mil reproducciones y las personas ya están pidiendo más versiones de cumbia de manera similar.

¿Y cómo sonaría combinada con electrónica? Pues, así:

Y, por supuesto, la original:

¿Qué opinas?

