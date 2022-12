El pequeño Narwhal ha conmovido a miles de cibernautas a través de las redes sociales. | Fuente: Mac's Mission

Un cachorro fue rescatado por un centro de rescatistas de perros en Missouri, Estados Unidos. El caso no tendría nada fuera de lo común de no ser por un pequeño detalle: el pequeño animal posee lo que parece ser una cola en medio de su frente. Esta característica, fuera de alarmar a los cibernautas, ha tocado la fibra más sensible de su ser y no han dudado en mostrarlo a través de las redes sociales.

El caso se hizo viral gracias a las constantes publicaciones hechas por el fanpage de Mac’s Mission, el centro que rescató al cachorro de la crudeza de las calles. El perro ha sido bautizado como “Narwhal, el pequeño y mágico unicornio peludito” por sus actuales protectores quienes aseguran que “la cola en su frente no molesta (a Narwhal) y no para de correr igual como cualquier otro cachorro”.

El grupo rescatista comentó a IFLScience que “la cola adicional no esta conectada a ninguna parte vital y no tiene otro uso más que hacerlo ver como EL CACHORRO MÁS GENIAL DE TODOS LOS TIEMPOS”. A continuación, puedes observar la radiografía hecha por Mac’s Mission que lo demuestra:

La radiografía de Narwhal demuestra que su cola adicional no esta conectada a alguna parte importante de su anatomía. | Fuente: Mac's Mission

El cachorro aún no esta listo para ser adoptado ya que el Centro de Rescatistas desea que crezca sano y fuerte antes de ser entregado a sus nuevos dueños. Sin embargo, afirman que Narwhal no esta falto de fans y candidatos a reclamar su ternura para ellos mismos.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico que gira más rápido que éste.

Te sugerimos leer