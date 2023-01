Así lucen los falsos certificados. | Fuente: Twitter

En las redes sociales, se ha viralizado un falso certificado que “permite” a los portadores no usar mascarillas en espacio públicos por motivos de discapacidad sin obligación a revelar la enfermedad que les impide su uso.

Durante estos días, en Twitter y Facebook se ha viralizado el supuesto documento oficial estadounidense y muchas personas están cayendo en ello o lo están utilizando para salir a realizar sus salidas sin protección alguna.

“El portador de esta tarjeta sufre de una enfermedad mental o física que le impide llevar mascarilla en virtud de la ley para personas con discapacidad, y no está obligado a revelar su enfermedad”, se lee.

Por lo mismo, el Departamento de Justicia estadounidense ha lanzado un comunicado de prensa para desmentir esta tarjeta:

El Departamento de Justicia ha tenido conocimiento de la aparición en Internet de tarjetas o volantes sobre la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y el uso de máscaras faciales debido a la pandemia COVID-19. Algunas incluso muestran el sello del Departamento de Justicia.

Estos documentos no han sido emitidos por el Departamento de Justicia y no están respaldados por el Departamento. El Departamento urge a los ciudadanos a no confiar en la información contenida en esos documentos y a visitar la web de ADA para obtener más información.

Falsificar documentación está penado en Estados Unidos, por lo que llevar este tipo de documentación puede salir muy caro para los bromistas u ocurrentes a los que se les ocurra burlar la ley.

Como se recuerda, en varios países es obligatorio el uso de estas mascarillas para reducir las posibilidades de contagiarse del virus. Sin embargo, han surgido varias corrientes en contra de esta obligatoriedad.

