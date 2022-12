La doctora no pudo evitar reírse ante la situación. | Fuente: YouTube / cpac

Las conferencias de prensa virtuales y el teletrabajo son parte del día a día en la nueva normalidad. Un periodista en Canadá protagonizó un curioso momento que involucró una visita al baño.

Jennifer Russel, directora médica de New Brunswick, daba una conferencia sobre la situación de la COVID-19 en la provincia canadiense y esperó preguntas de los periodistas.

Uno de ellos quiso plantear su pregunta, pero se escuchaba el ruido de una aparente visita al baño de fondo. “¿Puedes escucharme?”, preguntó nervioso.

No está claro si se trataba de él o de otra persona en la videollamada. “Ese no soy yo”, aseguró el periodista. La doctora Russel no evitó reírse de la situación.

El moderador de la rueda de prensa solo atinó a pedir a que todos los asistentes que silencien su micrófono.

