Elon Musk ha publicado una canción y la ofrece en formato NFT | Fuente: RPP

Si hay algo que sabe hacer Elon Musk es subirse a la tendencia rápidamente. EL CEO de Tesla y SpaceX no ha desaprovechado el vertiginoso momento que viven los Tokens No Fungibles en el mundo digital y ya ha creado su primer producto con certificación digital: una canción que habla sobre el NFT que se ofrece en formato NFT.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario ha compartido poco más de dos minutos de un clip en donde se aprecia un rótulo mostrando la frase “Trofeo a la Vanidad” rodeando un globo terráqueo dorado que gira sobre un ornamento lleno de detalles – una clara alusión a dogecoin -, y que descansa en la inscripción HODL: “Hold On for Dear Life”.

En las últimas semanas, el formato NFT ha logrado generar interés en gran parte de la comunidad de redes sociales. Una obra de Banksy fue incinerada para ser ofrecida posteriormente en NFT, mientras que la casa de subastas Christie´s ha obtenido hasta 69 millones de dólares tras la venta de una obra de Beeple.

En el track se escuchan frases como “las computadoras nunca duermen” o “NFT para tu vanidad”. De momento, no hay un link oficial para el pago por este coleccionable ofrecido por el fundador de The Boring Company. El tema, sin embargo, no es el primero producido por Musk, y sospechamos que tampoco será el último.

