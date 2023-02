El aún mandatario se encuentra en medio de una disputa con la red social porque esta le oculta sus publicaciones. | Fuente: AFP

Donald Trump está en contra de Twitter y lo ha demostrado en una gran cantidad de ocasiones desde la misma red social. La plataforma ha emprendido una campaña contra la desinformación, ocultando gran parte del contenido publicado por el aún presidente de Estados Unidos. Pese a ello, mantenía en un estatus alto a su cuenta por su cargo, pero, desde enero de 2021, todo eso cambiará.

El presidente perderá los privilegios de Twitter que disfruta como líder mundial cuando el presidente electo Joe Biden asuma el cargo el 20 de enero de 2021. Twitter confirmó que la cuenta @realDonaldTrump de Trump estará sujeta a las mismas reglas que cualquier otro usuario, incluidas las prohibiciones de incitar violencia y publicación de información falsa sobre la votación o la pandemia del coronavirus.

Los mensajes de líderes mundiales y otros funcionarios, pese a que publiquen contenido que infringe las reglas, son conservados por “un valor de interés público claro”.

“El enfoque de Twitter hacia los líderes mundiales, candidatos y funcionarios públicos se basa en el principio de que las personas deberían poder elegir ver lo que sus líderes están diciendo en un contexto claro. Esto significa que podemos aplicar advertencias y etiquetas, y limitar la participación a ciertos tweets. Este marco de políticas se aplica a los líderes mundiales y candidatos a cargos públicos actuales, y no a los ciudadanos privados cuando ya no ocupan estos cargos”, confirma un portavoz de Twitter a The Verge.

Ahora, como usuario, los mensajes de Trump podrán ser eliminados sin ninguna advertencia previa.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer