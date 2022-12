El servicio de streaming de Disney no estuvo exento de un accidentado lanzamiento. | Fuente: Facebook

Disney+ llegó hoy de forma oficial a los primeros territorios designados por la compañía. El servicio de streaming presenta en su catálogo una variedad de películas y series que prometen dar pelea a la competencia, principalmente representada por Netflix. Sin embargo, los primeros usuarios de la plataforma han empezado a compartir sus fallos y desaciertos en las redes sociales.

En el hilo del anuncio oficial de Disney+ en Twitter, los cibernautas informan que el servicio presenta problemas para ingresar a sus cuentas. La razón detrás de esto sería la saturación de los servidores de la plataforma a pocas horas de haber sido lanzada. Disney ha atribuido estos percances a que la demanda por el servicio ha “superado sus expectativas”.

La web DownDetector ha registrado que los problemas en los servidores de Disney+ datan desde el preciso instante de su lanzamiento. | Fuente: DownDetector

Cabe resaltar que el problema en los servidores también provoca fallos en la capacidad de streaming de la plataforma, dificultades para acceder al servicio, fallos en la aplicación para dispositivos móviles y contenido que “desaparece” de la librería. Aún no se ha reportado la estabilidad de la plataforma.

Otro problema es la aparición de The Mandalorian en uTorrent. La serie exclusiva de Disney+ basada en el universo Star Wars ha estrenado su primer episodio y este ya podía ser descargado a través de Torrent tras dos horas de haber aparecido. Las especificaciones del episodio en algunas páginas web no oficiales dan a entender que este fue descargado directamente de la aplicación y no se trata de un “web rip”, un video capturado del monitor o la pantalla.

Disney aún no se ha pronunciado al respecto, pero no cabe duda de que la filtración del episodio de su servicio a otras páginas de Internet es algo que no les causa gracia, precisamente.

El primer episodio de The Mandalorian ya puede encontrarse en sitios no oficiales. | Fuente: Arturo Goga

Además, algunos usuarios de Twitter han empezado a compartir capturas de pantalla de episodios de Los Simpson en pantalla ancha. La longeva serie animada también forma parte del catálogo del servicio, pero debido a que las primeras 20 temporadas no contaban con soporte en alta definición, el servicio escala automáticamente los episodios a un formato widescreen; lo que provoca que algunos elementos visuales que forman parte de las bromas se pierdan.

El servicio de streaming de la compañía de Mickey Mouse no ha logrado salvarse de un accidentado debut y los usuarios con los que ya cuenta esperan que la compañía pueda solucionar estos inconvenientes en las próximas horas. Recuerda que Disney+ estará disponible en Perú y otros países de Latinoamérica a finales de 2020.

