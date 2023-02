Las protestas contra la cuarentena se hacen más frecuentres en Estados Unidos | Fuente: AFP | Fotógrafo: MEGAN JELINGER

Tras la cuarentena sanitaria impuesta en diversos países, las redes sociales se están convirtiendo en los espacios públicos compartidos con más frecuencia. Sin embargo, se ha convertido en el lugar de organización de grupos que están en contra de este aislamiento recomendado por entidades sanitarias a nivel global, y han comenzado a organizar eventos de protesta contra estas medidas. Facebook ha decidido intervenir para frenar esta peligrosa tendencia.

El pasado lunes, la red social de Mark Zuckerberg ha iniciado un proceso de eliminación de eventos anti-cuarentena y aquellos que inciten a la violación del distanciamiento social y ha logrado bloquear activaciones en New Jersey, Nebraska y California.

Un portavoz de la compañía mencionó a The Hill que el bloqueo se realizó luego de que los gobiernos de cada estado determinaran que este tipo de eventos violaba las recomendaciones: "Nos comunicamos con los funcionarios estatales para comprender el alcance de sus órdenes, no para eliminar protestas específicas en Facebook. Eliminamos las publicaciones cuando las reuniones no siguen los parámetros de salud establecidos por el gobierno y, por lo tanto, son ilegales".

Donald Trump Jr., el hijo del presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra la medida en redes, y señaló que esto es un veto a la libertad de expresión: “Independientemente de lo que pienses sobre los cierres o las protestas contra ellos, este es un cierre escalofriante e inquietante dirigido por el gobierno de los derechos de la Primera Enmienda de la gente. ¡Muy peligroso!” agregó.

Te sugerimos leer