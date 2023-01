Alcaldes italianos han dado estos mensajes en redes sociales. | Fuente: Twitter

Italia es actualmente el país más golpeado en el mundo por el nuevo coronavirus (COVID-19) con casi 64 mil contagiado a la fecha y 6,077 decesos vinculados al virus.

Medidas de aislamiento social obligatorio se han decretado para frenar el avance del COVID-19, pero aún muchos ciudadanos no hacen caso.

Alcaldes y presidentes de las regiones de Italia se han pronunciado en las redes sociales, principalmente Facebook, con indignación y hasta una visible desesperación.

"Enviaremos a la policía con lanzallamas". | Fuente: Twitter / @protectheflames

“Me informan que algunos quisieran hace fiestas de graduación. Mandaremos a la policía con lanzallamas”, aseguró Vincenzo de Luca, presidente de Campania al enterarse que algunas personas aún desean encuentros sociales.

Respecto a las personas que salen a la calle sin necesidad, Cateno de Luca, alcalde de Mesina adelantó que “atrapará” a cada uno de ellos: “Soy el alcalde, no caminarás por mis calles. ¿No puedo prohibirte de manera formal de que dejes tu casa? Está bien. Te prohibiré el acceso a suelo público si no es para necesidades comprobadas”

Otras actitudes, como usar como excusa las necesidades de un perro o acudir a tratamientos de belleza también han causado la furia de las autoridades.

“Voy a dirigirme a todos ustedes. ¿A dónde demonios están yendo? Ustedes y sus perros… que deben tener la próstata inflamada”, expresó Antonio Decaro, alcalde de Bari, haciendo clara referencia a que muchas personas salen repetidamente con sus canes.

“¿Pidiendo estilitas a domicilio? ¿Para qué demonios? ¿Entienden que el ataúd va a estar cerrado? ¿Quién demonios siquiera va a verlos con el cabello arreglado en el ataúd?”, dijo furioso Antonio Tutolo, alcalde de Lucera.

“Vi a un ciudadano trotando tranquilamente por la calle acompañado de un perro visiblemente agotado. Me detuve y le dije: “Mira, esta no es una película. No eres Will Smith en ‘Yo Soy Leyenda’. Tienes que irte a casa”, contó Giuseppe Falcomata, alcalde de Calabria.

"Los perros están exhaustos". | Fuente: Twitter / @protectheflames Fotógrafo

“Dejen de usar a los perros como una excusa. Los perros están exhaustos… exhaustos. Otra cosa que me vuelve loca es la gente que va en secreto a la peluquería y al salón de belleza. ¡Genial! Morirás con el cabello peinado”, expresó Morena Martini, alcalde de Rossano Veneto.

Y por supuesto, el ejercicio como excusa para quebrar la cuarentena también fue criticado. “Muchas personas me preguntan si pueden trotar en la calle porque están estresadas. Yo he sido un corredor por 20 años y en esta ciudad hay un máximo de 20 corredores. ¿Ahora todos hacen maratones?, dijo Gianfilippo Bancheri, alcalde de Delia.

