El actor se aisló junto a sus mascotas. | Fuente: Twitter

Con el brote del coronavirus convertido en pandemia, muchos países están ingresando en cuarentena. Esto aplica para todos los ciudadanos y no importa cuanta fama tengas. Uno de los aislados socialmente es Arnold Schwarzenegger, quien lo empezó a hacer sin necesidad de que alguien se lo ordene.

A través de su cuenta de Twitter, el actor de 72 años ha compartido imágenes y videos en los que se encuentra aislado en su residencia junto a un caballo y un burro, sus fieles mascotas.

“Lo importante es que te quedes en casa porque ahora hay un toque de queda”, recomienda el actor a las personas mayores de 65 años de su actual California.

Schwarzenegger no la pasa nada mal, a decir verdad. Alimenta a su caballo Whiskey y a su burro Lulu y suele mostrárselo al público. "Mira, eso es lo que hacemos, no salimos, no vamos a restaurantes, ya no hacemos nada así aquí. Solo comemos con Whisky y con Lulu, nos lo pasamos bien".

En nuestro país, el Gobierno informó que hay 86 casos confirmados de COVID-19, por lo que se declaró Estado de Emergencia Nacional por 15 días a consecuencia del brote de la enfermedad.

