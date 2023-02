Congresista estadounidense culpa a la mascarilla por contagiarse de COVID-19. | Fuente: Texas Tribune

Louie Gohmert, representante republicano de Texas, rondaba con frecuencia los alrededores del Capitolio evitando la necesidad de usar una mascarilla. Ahora, el congresista estadounidense ha sido confirmado positivo para COVID-19 luego de ser examinado antes de ingresar a la Casa Blanca.

Luego de haber afrontado la enfermedad, el congresista realizó controvertidas declaraciones en una entrevista con KETK, afiliado de NBC, se le preguntó por qué insistía en la importancia de usar mascarillas solo cuando se confirma que tiene coronavirus, en lugar de llevarlas en todo momento en entornos públicos como tiendas o cualquier lugar cerrado, según lo recomendado por varios expertos de la salud.

El congresista respondió: "Hay muchas personas que piensan que es una gran cosa hacer todo el tiempo, pero no puedo evitar pensar que si no hubiera estado usando una máscara tanto en los últimos diez días, realmente me pregunto si lo hubiera conseguido".

"Pero lo sé, moviendo la máscara, logrando que se asiente bien, estoy obligado a poner un poco de virus en la máscara que absorbí, lo más probable es que haya sucedido", declaró el congresista.

Es muy cierto que puedes tocar una superficie cubierta por el virus y luego llevarte la mano a la cara incluso si tienes la mascarilla puesta, pero es no es culpa de la mascarilla. Es por eso que los centros de salud y las instituciones sanitarias recomiendan no manipular la máscara de protección y lavarse frecuentemente las manos.

"Es realmente irónico, porque, ya sabes, mucha gente ha hecho un gran problema al no usar una máscara mucho", dijo Gohmert a KETK. "Pero en la última semana o dos, he usado una máscara más que en los últimos cuatro meses".

Estados Unidos superó las 150,000 muertes por la COVID-19 y sobrepasa los 4 millones de contagiados, sin contar con las personas que pueden ser asintomáticas.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer