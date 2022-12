La señora se convirtió en una estrella 'tiktokera' gracias a su nieto. | Fuente: TikTok

La aplicación musical TikTok ha dejado de ser un espacio únicamente para jóvenes y los adultos mayores han empezado a cobrar gran notoriedad. La extrañeza de ver a señores mayores de 45 años en coreografías o parodias las convierte en punto de atención de millones de personas.

Con esto en mente, resalta Paca, una mujer de 80 años que tiene 1.7 millones de seguidores en su cuenta de TikTok llamado @conbuenhumor.

La historia de la señora nace con la creación de la cuenta de su nieto. Pese a ello, la mujer es quien se lleva la atención en esta aventura: baila las canciones de moda y está atenta a las tendencias de la plataforma.

Los videos de canal pueden variar desde 15 hasta 150 mil reproducciones diariamente. La dulzura de la señora, además de la inocencia ante la tecnología son pilares que sus seguidores agradecen.

El lado oscuro de TikTok

Pese a todo lo grato, la aplicación tiene detractores. No es por falta de seguridad ni por malas prácticas, sino porque no existe un sistema de monetización para sus usuarios más populares. No puedes ganar dinero por el número de visualizaciones ni existen contratos tipo partner con los creadores, por lo que "los creativos" simplemente no pueden tener mayor dedicación a este servicio y tener recompensas a favor.

