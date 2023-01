8 millones de cuentas hackeadas son de Perú. | Fuente: Unsplash

Este sábado, medios internacionales revelaron que más de 500 millones de cuentas de Facebook habían sido hackeadas y sus datos personales estaban siendo vendidos en la Deep Web, en uno de los más grandes ataques a la red social. ¿Cómo saber si nuestras cuentas están siendo afectadas?

Esta filtración ha perjudicado a 8 millones de cuentas en todo el Perú, pero no es la primera vez que sucede. Cada cierto tiempo, importantes servicios de internet como correos o redes sociales están siendo víctimas de ello, dejando importante información personal a merced de hackers o empresas de análisis.

Consulta si tu cuenta ha sido afectada

Por correo

Para saber si una cuenta nuestra puede haber sido afectada con estas filtraciones, tenemos una gran herramienta llamada Have i been pwned?

Este portal permite colocar nuestros correos electrónicos con los que creamos las cuentas en redes sociales o aplicaciones. El servidor lo buscará en un historial de filtraciones hasta la fecha y, si encuentra algunas equivalencias, te dirá en qué ciberataque puede haberse comprometido.

F. | Fuente: Have i been pwned?

Por ejemplo, tras buscar mi dirección, me salió que mi cuenta se vio afectada en las filtraciones contra Canva en 2019 y Wattpad en 2020. En ellas se comprometieron datos como mi ubicación geográfica, nombre completo, contraseña y hasta dirección de IP.

Por el momento, mi cuenta no ha sido filtrada en la lista actual de Facebook. El creador de Have i been pwned? ya confirmó que las direcciones involucradas en este ataque masivo han sido añadidas a la base de datos.

Por teléfono

Recientemene ha salido otra opción de búsqueda. El sitio web FacebookGate Perú ha recopilado todos los números telefónicos de las cuentas peruanas comprometidas y, poniendo el tuyo, podrás saber si eres víctima de esta filtración.

El portal asegura que no guarda los números consultados ni ninguna información filtrada.

Portal sencillo de FacebookGate. | Fuente: FacebookGate

Aunque, lastimosamente, ya no pueda hacer nada más para dichas ocasiones, conocer los ataques permite al usuario tomar conciencia y te da razones para prevenir futuras posibles filtraciones.

Cada cierto tiempo, cambia tu contraseña de todas tus redes sociales. Si es posible, mantenga una diferente para cada servicio que utilice ya que, si no lo hace, solo hackeando una cuenta, el delincuente podría acceder al resto de ellas.

Asimismo, habilita en todas las posibles la autenticación de 2 pasos, en las que se solicita, además de tus credenciales de acceso, un código enviado a los celulares o correos personales.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer