Los integrantes de la agrupación de K-pop, BTS, lucieron sus mejores trajes en la alfombra de los Grammy 2020. | Fuente: BTS NYE

Solo la Army podía lograrlo. Durante este sábado, el hashtag #AWKJSJFKSJFLA se ha convertido en la tendencia número 1 de Twitter y se debe a los fanáticos del grupo musical BTS.

La palabra, la cual parece ser más un balbuceo, se ha posicionado rápidamente como trending topic de la popular red social gracias a los miembros de la llamada Army, seguidores de la banda de k-pop.

Este 2 de febrero, BTS lanzará el comeback trailer de Ego, canción que pertenecerá al álbum Map of the Soul: 7. El entusiasmo del fandom es tremendo, por lo que no dudaron en viralizar este hashtag como parte de su preparación.

Los rumores afirman que el cantante J-Hope acompañará a la banda en este regreso. Otra parte del fandom piensa que Hoseok o Jungkook serán parte de la melodía.

Los fanáticos de BTS tendrán que esperar hasta el 17 de febrero para la lista de canciones del album, pero, por el aspecto de los detalles del pedido anticipado que revela un libro de letras de 52 páginas y el el sitio web de los Premios Grammy que informa que el álbum es un "proyecto de larga duración", la Army espera muchas nuevas pistas en el futuro.

