Usuarios reportan fallos y calentamiento con Apple Watch SE. | Fuente: Reddit

Algunos usuarios pudieron haber descubierto una falla catastrófica del nuevo Apple Watch SE, el modelo smartwatch más asequible de Apple. Varios propietarios en Corea del Sur han tenido problemas de sobrecalentamiento, incluso ocasionando algunas lesiones leves en la mano.

Se ha contabilizado seis informes de propietarios surcoreanos de Apple Watch SE que informas sobrecalentamiento y mal funcionamiento, luego de varias horas de uso aparece una mancha amarilla en la esquina superior derecha del smartwatch.

Además, señalan que al momento de usar el reloj se calentaba en la muñeca o cuando se ponía a cargar y luego muestra el problema en la pantalla.

"El propietario recibió el dispositivo el 17 de octubre. Cuando el propietario lo llevaba en la muñeca, de repente se puso caliente. Se desconoce el estado anterior si se estaba cargando o no. El propietario recibió un reembolso a través de la tienda en línea de Apple. El dispositivo fue fabricado en octubre.", se lee en un informe de un caso.

Usuarios surcoreanos reportan sobrecalentamiento del smartwatch más asequible de Apple. | Fuente: Reddit

Por el momento no se ha desmotando el Apple Watch SE, por lo que no se sabe qué podría estar causando el calentamiento. Tampoco está claro por qué este problema se limita a Corea del Sur, pero aún no han salido a la luz más informes sobre el tema en más foros.

