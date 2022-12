Ahora los extraterrestres protagonizan las teorías de conspiración. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Miriam Espacio

Una llamada de un supuesto extrabajador del Área 51 que afirma que los extraterrestres atacarán pronto y que el Gobierno de Estados Unidos está enterado de todo lo que sucede está circulando en las redes sociales.

Este misterioso audio ha sido atribuido como un nuevo destape de Anonymous en su regreso a las operaciones públicas en medio de las protestas por el asesinato de George Floyd.

“Los desastres que vienen. Ellos, (el gobierno de Estados Unidos) sabe de ellos. Quieren ‘limpiar’ los mayores centros poblados para que los que queden sean más fáciles de controlar”, indica un hombre en lo que en redes sociales aseguran es una "revelación", una "llamada secreta".

No es verdad

Anonymous no filtró la llamada y no se trata de ningún secreto. En realidad, fue la llamada de un oyente al programa estadounidense “Coast to Coast”, conducido por Art Bell, el 11 de septiembre de 1997. La personalidad radial se caracterizaba por convertir su programa en un foro abierto y un "show" para discutir fenómenos paranormales.

La conversación ha rondado por muchos años en la red e incluso un artículo del Washington Post publicado en 1998 hace referencia a ella.

Incluso la banda Tool incluye un extracto de la llamada en su canción “Faaip De Oiad” del álbum Lateralus (2001).

Sabemos que 2020 es un año extraño, pero tenemos que juzgar todo mensaje antes de tomarlo como cierto.

