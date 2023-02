AMLO mostró la cuenta de LinkedIn del directivo de Twitter. | Fuente: YouTube / Andrés Manuel López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó en su conferencia mañanera el currículo del actual director de Política Pública de Twitter en México y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolat.

Mostrando el perfil de Rodríguez en LikedIn, AMLO señaló que trabajó con el Partido Acción Nacional (PAN), opositor a MORENA, actualmente en el gobierno.

“Solo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promueva la creación de granjas de bots”, indicó el presidente de México.

Twitter responde a AMLO

La cuenta oficial de Twitter en México respondió a los cuestionamientos del presidente, asegurando que “ninguna persona es responsable, por sí sola, de nuestras políticas de cumplimiento.

“Es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento. Y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas y procesos, no en intereses particulares”, indicó la cuenta de Twitter México.

Agregó la compañía: “La labor de nuestros voceros es únicamente compartir las decisiones con el público y responder preguntas. Y la nuestra es tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva con los requerimientos de cada puesto”.

