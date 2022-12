El sonido ya no figura como predeterminado desde Windows 8. | Fuente: Difusión

Hasta Windows 7, un célebre sonido interrumpía el día a día de los usuarios de PC advirtiendo el inicio de sesión en ellas. Sin embargo, una incómoda experiencia personal de un ejecutivo de Microsoft abrió el debate para su eliminación.

Jensen Harris es un ex directivo de la compañía que cuenta habitualmente sus anécdotas en la gigante de computación. Fue director del equipo de Experiencia del Usuario en Windows y fue el responsable que ya no volvamos a escuchar ese incómodo sonido en nuestras computadoras.

No quiso despertar a nadie

Harris, responsable del diseño de Outlook desde 2001 o la interfaz de Windows 8, fue también el responsable de que el sonido de inicio de sesión de Windows desapareciera por defecto.

El debate nació una noche en la casa del responsable:

Tuve una experiencia por estas fechas con mi MacBook Pro. Era tarde, de noche, teníamos un nuevo bebé y me tocaba levantarme en medio de la noche. Tenía muchas ganas de encender el portátil para navegar por la web, pero no recordaba si el volumen estaba silenciado o no. Me di cuenta de que tenía un 50% de probabilidades de pulsar el botón de encendido y escuchar ese fuerte sonido de inicio, despertando a mi mujer dormida y a mi bebé aturdido, y que no tenía forma de controlarlo.

Opté por mantener el portátil cerrado en lugar de arriesgarme. Y en ese momento, tuve la idea de que hacer que los dispositivos reprodujeran un sonido de inicio era una característica realmente mala para un dispositivo diseñado para ser utilizado en los espacios más privados e íntimos de una persona en cualquier momento del día o de la noche.

Este suceso hizo que Harris proponga al equipo de experiencia eliminar el sonido y, efectivamente, así sucedió en 2010.

Ahora, el sonido puede ser activado desde la configuración del sistema, pero no volverá a ser predeterminado. De acuerdo con el responsable, esto no es viable por los recursos que se gastan en el arranque de Windows.

