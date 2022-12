Conoce la nueva actualización para los ordenadores Windows: May 2020 Update. | Fuente: Softpedia

Si bien algunas actualizaciones de Windows no son totalmente favorables para nuestro ordenador, se debe rescatar que sí hay quienes le dan bastante beneficio. Este es el caso de May 2020 Update, también conocida como 20H1.

Esta actualización anual trae consigo mejoras en el rendimiento y muchas cualidades que darán una mejor experiencia a tu PC, por ese motivo, tiene las expectativas altas en cuanto a su optimización.

A pesar de que no tiene fecha de lanzamiento, repasaremos algunas de las mejoras que traerá el May 2020 Update para los usuarios.

MOINTORES ESPECIALIZADOS

Algunas actualizaciones de Windows 10 son destinadas a actividades profesionales. Teniendo en cuenta eso, se ha añadido una opción para designar monitores especializados en Windows 10 Enterprise y Windows 10 Pro for Workstations.

Esto ayudará a que solo pueda hacer una tarea ya que en vez de mostrar todos los programas del ordenador, solo se centrará en el que se indicó. Servirá para los simuladores y videojuegos, trabajos, dispositivos médicos de imagen y más.

Si deseas activarlo cuando esté lista la actualización de May 2020 Update, solo ingresa a Configuración, luego a Sistema, dale clic a Pantalla y finalmente, Configuración de pantalla avanzada.

OPTIMIZACIÓN DE WINDOWS SEARCH

En ocasiones, la herramienta de Windows Search hacía que el disco duro y de CPU trabajaran de manera excesiva por lo que causaba ralentización del equipo. Sin embargo, gracias a la actualización de May 2020 Update, se introducirá un algoritmo que controlará el uso ed la CPU y el disco duro.

Gracias a esta actualización, el Windows Search se volverá más inteligente ya que el modo de energía o bajo rendimiento, reducirá su actividad haciendo que no se vuelva lenta, sino, al contrario.

Windows Search se volverá más inteligente ya que el modo de energía o bajo rendimiento, reducirá su actividad. | Fuente: Microsoft

CORTANA COMO ASISTENTE PERSONAL

Cortana no solo será un asistente digital, sino que con el May 2020 Update, será personal y de productividad. Así, ayudará a gestionar las tareas y nuestro tiempo, además podrá contactar gente con mayor facilidad.

No será una aplicación en la barra de tareas porque se comportará como cualquier otro programa, se podrá cambiar de tamaño, la configuración será más fácil y se convierte en un plus para esta actualización.

A esto se le suma la gestión de tareas personales y tendrá concretamente tres habilidades: email, calendario y gestión de Windows.

BÚSQUEDA RÁPIDA

Se implementará la opción de búsqueda rápida en Windows Search. Entre ellas estará el tiempo, las noticias más importantes, eventos históricos y estrenos de películas en cines de tu zona.

Además, aparecerá una versión más simplificada de las noticias que busques donde te brindará información más relevante. También se mejoró el corrector ortográfico por lo que tu búsqueda se dará así tengas errores al escribir.

En aquellas búsquedas en las que los resultados parezcan no tener relación con los términos de búsqueda se incluirá una sección con información que explique la relación entre los resultados y los términos que hemos introducido.

Se implementará la opción de búsqueda rápida en Windows Search. Entre ellas estará el tiempo, las noticias más importantes, eventos históricos y más. | Fuente: Microsoft

MEJORA EN LAS NOTIFICACIONES

Uno de los primeros cambios que se verá será en el panel de notificaciones ya que cada vez que aparezca una, habrá una opción para deshabilitar todas las notificaciones de ese programa.

Así como puedes eliminar los mensajes de una aplicación en específico, también habrá un acceso directo al panel de Configuración de notificaciones y acciones, por si queremos hacer cambios más específicos.

Otra opción que podremos encontrar es la de silenciar todas las notificaciones. Finalmente, se añadirá un nuevo ajuste que permite mostrar los programas que han enviado notificaciones recientemente, esto servirá a los usuarios para encontrar el programa más rápido.

CONTROL DE TEMPERATURA

Gracias al pedido de muchos usuarios de Windows quienes se preocuparon por el rendimiento de su ordenador, Microsoft va a incluir información sobre la temperatura de la tarjeta gráfica en el Administrador de tareas.

La temperatura aparecerá en Celsius y se detallará el rendimiento de cada uno. Eso sí, los drivers de tu tarjeta gráfica deben estar actualizados porque si no habrán errores de lectura.

RESTAURACIÓN DE WINDOWS

Con la nueva actualización de Windows 10, el May 2020 Update, se habilitará la opción de descargar el sistema operativo de internet, en vez de depender de archivos locales ya presentes en el ordenador.

Puede ser una opción más fiable, ya que la instalación partiría de archivos completamente limpios, en vez de usar otros potencialmente dañados. Y si tienes una buena conexión a internet, también puede acelerar bastante el proceso.

CAMBIAR NOMBRE A LOS ESCRITORIOS VIRTUALES

Esta opción permite tener escritorios distintos como si fueran varios monitores para tener más ordenado nuestros accesos.

Con la actualización se podrá cambiar de nombre a las páginas para que sea más fácil de encontrarlo. Tan solo hay que acceder a la vista de tareas (WIN + Tab) y sobre las imágenes de cada escritorio virtual aparecerá el nombre que se les ha asignado por defecto.

Si hacemos clic sobre ese nombre, podremos editarlo y se nos hará más fácil la navegación.

