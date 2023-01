Esta es la Radeon RX 6700 XT de AMD. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La apuesta de AMD por los gráficos RDNA 2 continúa este 2021 con la Radeon RX 6700 XT, una tarjeta enfocada en los gamers que juegan a 1440p. ¿Cumplió AMD? Esta ha sido nuestra experiencia.

Especificaciones

La RX 6700 XT tiene 12GB de memoria GDDR6, una cantidad interesante considerando que juegos como Watch Dogs: Legion o Cyberpunk 2077 pueden pasar el uso de los 8GB que encontramos en la generación anterior (RX 5700 XT) e incluso la RTX 3070 de NVIDIA.

También incluye aceleradores de rayor para el Ray-Tracing (40) y 40 unidades computacionales. El ancho de memoria se reduce a 192-bit, pero aMD busca compensarlo ofreciendo mayores velocidades del GPU (hasta 2,581 MHz).

Se trata de una tarjeta que consume 230W con conectores de 8+6 pines con un PSU recomendado de 650W. Aún así, tiene un diseño con dos ventiladores para disipar el calor y el que parece un homenaje al Equipo Rocket.

La Radeon RX 6700 XT. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La experiencia

La probamos principalmente en juegos a 1440P y AMD sí cumple la promesa de una buena experiencia usando las más altas configuraciones de gráficos. Excepto, cuando se trata del Ray Tracing activado.

Usamos un sistema gama media con el Ryzen 5 3600X para de paso probar la habilitación de Smart Access Memory (SAM) en esta generación.

Activamos Smart Access Memory (SAM) con un procesador Ryzen 5 3600X luego de actualizar la BIOS. La opción se activa al habilitar 'Re-Size BAR Support' y 'Above 4G memory'. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Watch Dogs: Legion nos dio promedios de 82 cuadros por segundo a 1440P en Ultra sin activar Ray Tracing. Al activar Ray Tracing en “Medium” obtuvimos promedios de 35 cuadros por segundo y 28 cuadros por segundo al “maxearlo”.

En este juego, no hubo diferencias con la habilitación de Smart Acces Memory.

En Cyberpunk 2077 pudimos probar Radeon Boost, una especie de respuesta de AMD al DLSS de NVIDIA. Sin perder mayor calidad, es posible jugar el pesado título en Ultra con promedios de 79 cuadros por segundo. Al activar SAM, subimos a 86, un 8% de ganancia.

Radeon Boost, una resolución dinámica basada en movimiento, está disponible en algunos juegos. | Fuente: RPP

En general, observamos que la RX 6700 XT es una gran compañera para juegos a 1440P, aunque no la mejor para Ray Tracing.

En juegos competitivos, asegura más de 100 cuadros por segundo, así que en este caso dejará felices a dueños de monitores de 1440p con alta tasa de refresco.

Un problema que vemos es el de drivers. Fue común observar pestañeos en la pantalla principal, probablemente por la configuración poco ortodoxa de dos monitores con diferentes resoluciones. Pero suceden, algo que no vemos con NVIDIA.

No pudimos probar Shadow of the Tomb Raider debido a un problema con los drivers. Tenemos entendido que AMD lanzará pronto un hotfix para repararlo.

La RX 6700 XT tiene un conector de 8+6 pines. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

¿Vale la pena?

Su precio de lanzamiento en Estados Unidos de US$ 479 la sitúa más cerca de la RTX 3070 que de la RTX 3060Ti.

En algunos aspectos cumple la promesa de la mejor experiencia 1440P, pero el Ray Tracing es un área por mejorar. También está por verse qué otros juegos soportarán Radeon Boost.

Dependerá qué tanto desees una nueva tarjeta y si la encuentras a un precio competitivo. En un mercado complicado por la escasez de semiconductores, la mejor tarjeta de nueva generación es la que puedas comprar. La RX 6700XT no es la opción perfecta, pero es buena.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer