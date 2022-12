LA RTX 3060 saldrá al mercado el 25 de febrero a un precio sugerido de 330 dólares. | Fuente: NVIDIA

NVIDIA ha anunciado que limitará la capacidad de producción de criptomonedas de su próxima tarjeta gráfica RTX 3060.

A través de una publicación de blog, la compañía ha señalado que, para el lanzamiento de la tarjeta este 25 de febrero, habrá un software que limitará la minería del Ethereum, criptomoneda que está subiendo cada vez más su valor.

“Los controladores de software RTX 3060 están diseñados para detectar atributos específicos del algoritmo de minería de criptomonedas Ethereum y limitar la tasa de hash, o eficiencia de minería de criptomonedas, en alrededor del 50%”, señaló la empresa.

Por lo mismo, ahora se espera que las tarjetas no sean acaparadas por los mineros para la fabricación de sus “granjas” de criptomonedas, sino que puedan llegar a los gamers, público objetivo de las tarjetas gráficas dedicadas de la compañía. A menor demanda, el precio también será más cercano al referencial (para la 3060, NVIDIA pronosticó 330 dólares).

Las tarjetas gráficas procesan complejos problemas matemáticos que permiten verificar bloques de transacciones dentro de las redes del Ethereum o Bitcoin. La computadora, tras resolver el problema, avisa al resto de mineros la solución; lo verifican y, si es correcto, es añadido al bloque. El dueño de las tarjetas que encontraron la ruta es recompensado con un pago en dichas monedas en una cartera digital.

Un producto dedicado a los mineros

Sin embargo, NVIDIA reveló que no dejará sin alternativas a los mineros, por lo que reveló la línea de productos NVIDIA CMP o Procesadores de Minería de Criptomonedas.

El chip CMP. | Fuente: NVIDIA

“Los productos CMP, que no hacen gráficos, se venden a través de socios autorizados y se optimizan para obtener el mejor rendimiento y eficiencia de minería. No cumplen con las especificaciones requeridas de una GPU GeForce y, por lo tanto, no afectan la disponibilidad de las GPU GeForce para los jugadores”, explica la empresa.

"Por ejemplo, CMP carece de salidas de pantalla, lo que permite un flujo de aire mejorado durante la extracción para que puedan estar empaquetados más densamente. Los CMP también tienen un voltaje y una frecuencia de núcleo pico más bajos, lo que mejora la eficiencia energética de la minería", señalan.

