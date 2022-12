Microsoft ha retirado los productos Huawei de la tienda online | Fuente: RPP

Si bien la noticia de la semana resalta a Huawei y Google como actores principales, Microsoft aun parece estar bajo el radar de los hechos. Hasta el momento, la compañía de Redmond no ha tomado rol activo en la decisión del bloqueo a la firma china, promovido por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, diversas publicaciones especializadas en tecnología refieren que la tienda online de Microsoft ha retirado del site el modelo Matebook X Pro, la más reciente laptop presentada por Huawei.

Al ingresar al sitio web que ofrece las laptops, no aparece Huawei en la lista de marcas. Hasta hace unos días, tal como demuestra la caché de Google, los equipos de la marca china figuraban en la página oficial de Microsoft.

A la izquierda del site de Miicrosoft, no aparece Huawei | Fuente: RPP

El panorama en las tiendas minoristas parece ser un asunto aparte. Por un lado, Best Buy no parece ofrecer de manera directa dispositivos de la marca china. En Amazon y otras tiendas, el panorama no parece haber cambiado mucho, y se mantiene el stock ofrecido por Huawei.

Si bien las laptops de Huawei podrían dejar de venderse en Estados Unidos a raíz del bloqueo, lo más preocupante es el uso empresarial de las herramientas de Microsoft en China. En el caso específico de Microsoft Azure, la solución de nube empresarial de la compañía de Satya Nadella, suele ser usada por grandes corporaciones para controlar flujo de producción y gestionar automatización de procesos entre todas las unidades de desarrollo.

Seguramente, en los siguientes días, conoceremos las medidas tomadas por Microsoft en este asunto. Para entender el caso a plenitud, te dejamos el podcast METADATA con la explicación completa del conflicto que atraviesa Huawei.

