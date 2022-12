La OMEN 15 tiene la opción de teclado RGB. | Fuente: HP

Luego de ver novedades en las computadoras de escritorio OMEN de HP, la compañía acaba de anunciar su nueva línea de laptops y accesorios.

La OMEN 15 presenta un rediseño que opta por el minimalismo y no escatima en potencia gráfica con la posibilidad de equiparla con hasta una NVIDIA GeForce RTX 2070 Super con diseño MAX-Q.

Otra gran novedad en la laptop: AMD debuta como una opción de procesador en la línea OMEN. Los usuarios podrán hasta un procesador AMD Ryzen 7H de cuarta generación u optar por los clásicos Intel (disponibles hasta i7 H de 10ma generación).

Hay varias opciones respecto a la pantalla de 15.6 pulgadas: OLED, UHD a 120Hz o FHD a 300Hz.

Los procesadores AMD Ryzen llegan por primera vez a OMEN. | Fuente: HP

Una de las innovaciones más interesantes es la implementación de un sensor infrarrojo de temperatura dentro de la laptop para optimizar la eficiencia térmica del dispositivo.

En Estados Unidos, la OMEN 15 se venderá desde US$ 999.99. Se podrá optar por AMD o Intel en este rango de precio.

La alternativa para jugar y trabajar

La línea Pavilion también tiene un nuevo representante con la HP Pavilion Gaming 16, pensada no solo para jugar y con la creación de contenido en mente.

El diseño compacto marca a la Pavilion Gaming 16. | Fuente: HP

La HP Pavilion Gaming 16 lleva una pantalla de 16 pulgadas a una forma compacta, casi igualando el tamaño de las laptops de 15 pulgadas.

En este caso las opciones llegan hasta un procesador Intel Core i7 de décima generación, aunque hubiera sido interesante que se incluya a AMD como con la OMEN 15. Los gráficos llegan hasta la NVIDIA GeForce 2060 con diseño Max-Q.

La Pavilion Gaming 16 es además una opción más económica. Se espera que se venda en Estados Unidos a partir de US$ 799.99 este junio.

También se han anunciado periféricos gamers. OMEN Vector Mouse (US$ 49.99), OMEN Vector Essential Mouse (US$ 29.99), HP 24c Gaming Monitor (US$ 249.99), HP X1000 Wireless Gaming Headset (US$ 99.99) y HP Gaming Speakers X1000 (US$ 99.99). Estos tienen fechas de disponibilidad que varían desde junio hasta octubre de 2020.

