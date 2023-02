AMD ahora sí reta a la gama alta de NVIDIA. | Fuente: AMD

AMD lo logró. Con Lisa Su al mando, la compañía primero logró reconquistar el mundo de los procesadores con Ryzen 5000 y Radeon 6000 acaba de demostrar que puede pararse al frente de lo mejor de NVIDIA.

¿Hay un claro ganador en esta generación de tarjetas de video? No necesariamente. Ambas compañías sacaron tres modelos y los comparamos.

RTX 3070 vs RX 6800

Los benchmarks oficiales de AMD ponen a la RX 6800 compitiendo con la RTX 2080 Ti, una tarjeta con performance muy similar a la RTX 3070.

La mayor ventaja de AMD está en acumular 16GB de memoria GDDR6, el doble que la apuesta de NVIDIA.

La RTX 3070 consume un poco menos de energía con 220W, mientras que la RX 6800 necesita 250W. En ambos casos, el PSU recomendado es de 650W.

En general, ambas tarjetas son grandes opciones para los juegos en 1440P y 4K (considerando medias de 60 cuadros por segundo).

En el precio, NVIDIA tiene una ligera ventaja. Las RTX 3070 tienen un precio referencial de US$ 499, mientras que la RX 6800 arranca por US$ 579.

RTX 3080 vs RX 6800 RX

Según lo presentado, ambas tarjetas gráficas se dan puyas en un terreno muy similar. Se puede esperar en ambas gran rendimiento en juegos 4K, acercándose a los 100 cuadros por segundo.

AMD mantiene la ventaja en la memoria, manteniendo 16GB DDR6, mientras que la RTX 3080 tiene 10GB de GDDR6X.

El consumo de energía de la RTX 3080 es marginalmente mayor: 320W vs los 300W de la RX 6800 XT. En ambos casos se recomienda un PSU de 750W.

Aquí AMD tiene el mejor precio, con US$ 649. La RTX 3080 es un poco más costosa: US$ 699.

RTX 3090 vs RX 6900 RX

Los benchmarks presentados no dejan un ganador absoluto. Básicamente ambas son capaces de brindar más de 100 cuadros por segundo en 4K.

Aquí la RTX 3090 tiene más memoria: unos 24GB GDDR6X. La RX 6900 XT mantiene los 16GB GDDR6 de toda la línea.

La RX 6900 XT mantiene los 300W de consumo de poder, mientras que la RTX 3090 pide 350W. A su vez AMD ofrece una tarjeta más compacta, mientras que NVIDIA tiene el equivalente al portaaviones de las gráficas.

Y aquí no hay discusión. La opción de NVIDIA es mucho menos asequible. US$ 999 por la RX 6900 XT contra los US$ 1,499 por la RTX 3090.

Ventajas en toda la línea

AMD anunció Smart Access Memory, que libera mayor rendimiento si el usuario tiene también un procesador de la serie Ryzen 5000.

El Ray Tracing soportado por hardware está en todas estas tarjetas de AMD y NVIDIA. Aunque vale aclarar que el “equipo verde” ya lleva en la segunda generación de esta tecnología.

NVIDIA tiene un factor clave para streamers y creadores de contenido, el códec NVENC que logra una notable mejora al capturar multimedia.

La conclusión

La compra de una tarjeta de video de esta generación no es poca cosa, el precio es tan alto como el desempeño.

AMD ha logrado plantarle cara a NVIDIA y eso nos beneficia a todos los usuarios. A menos que haya un factor que haga mucho más factible adquirir una RTX 30 o una Radeon 6000, parece que lo mejor es esperar a los reviews que nos van a dar un panorama mucho más claro.

