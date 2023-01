Lisa Su presenta los procesadores AMD con la tecnología Zen 3. Están basados en un proceso de 7 nanómetros. | Fuente: AMD

AMD le dio la bienvenida a Zen 3 con la presentación oficial de cuatro procesadores de la serie Ryzen 5000. Y, según lo mostrado, el equipo rojo sigue a la delantera.

La nueva arquitectura Zen 3 brinda mayor velocidad en núcleos individuales gracias a una nueva distribución de núcleos, permitiendo hasta 19% más instrucciones por núcleo.

¿El resultado? AMD estima una mejora de 26% de rendimiento en juegos respecto a la generación anterior.

Ryzen 9 5900X comparado con el Ryzen 9 3900XT. | Fuente: AMD

El flagship de esta generación es el Ryzen 9 5900X, con 12 cores y 24 hilos, que costará US$ 549.

AMD lo comparó con el Core i9-10900K en Cinebench 1T, logrando un puntaje de 631. El competidor de Intel logró 544. Esto resalta una mejora importante de AMD en una de sus debilidades en otras generaciones: rendimiento por núcleo individual.

Ryzen 5000 muestra una gran mejora respecto a la generación anterior. | Fuente: AMD

Y no podía faltar, una comparación con Intel. | Fuente: AMD

La oferta inicial de Ryzen 5000 se completa con los procesadores Ryzen 9 5950X (US$ 799), una versión más poderosa del 5900X, Ryzen 7 5800X (US$ 449) y Ryzen 5 5600X (US$ 299). Todos estarán disponibles en Estados Unidos a partir del 5 de noviembre.

El lineup inicial de Ryzen 5000. | Fuente: NiusGeek

Algo a destacar, es que estos mantendrán la compatibilidad con las placas madre AM4. Las actuales (serie 400) necesitarán una actualización en la BIOS. Ya veremos también modelos con el sello “Zen 3-ready”.

Radeon también promete

Lisa Su, CEO de AMD, también anticipó el lanzamiento de la serie Radeon 6000 de tarjetas de video el 28 de octubre. Esta llevará el nombre de “Big Navi”.

Lisa Su anticipa las tarjetas Radeon RX 6000. Deberán ser muy buenas para superar los avances de NVIDIA. | Fuente: AMD

En un pequeño adelanto, AMD demostró cómo las tarjetas lograron más de 60 cuadros por segundo en juegos en calidad 4K con la configuración de gráficos más alta.

La presentación terminó con un adelanto de Radeon RX 6000. | Fuente: AMD

