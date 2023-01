Probamos el wallpaper en otros equipos. | Fuente: RPP

Un misterioso wallpaper está provocando errores graves en los teléfonos Redmi Note 7 y Xiaomi Mi 9, llegando al extremo de ocasionar que el usuario tenga que reiniciar de fábrica a su equipo.

El caso fue reportado inicialmente por el usuario de Reddit “Soroush_kohan”, quien dejó las pruebas de su teléfono en el foro de conversación. Lo curioso es que el fondo no es extraño en sí: es de color negro con líneas incandescentes en los bordes.

“Recientemente cambié el fondo de pantalla de mi teléfono a esta imagen. Tan pronto como hice esto, la pantalla sigue encendiéndose y apagándose. […] Al hacer esto, vibra dos veces. Después de 5-6 veces de hacer esto, aparece una pantalla de carga y me da 3 opciones: reinicio (sucede lo mismo), borrar los datos y conectar con MIAssistant”, asegura el post.

Post de Reddit. | Fuente: Reddit

Tras la difusión, más usuarios empezaron a compartir sus casos particulares y, al parecer, los modelos de Xiaomi con este problema serían los Mi 9 y Mi 9 T. Su única solución para el problema es borrar todos los datos del equipo.

Prueba en un Xiaomi Mi 9. | Fuente: Reddit

El equipo de NIUSGEEK probó este fondo de pantalla en un equipo Xiaomi Mi 9 (reseñado recientemente por la división) y el resultado fue verificado: el celular empezó a fallar. También se probó el wallpaper en un Samsung Note 10 Plus (reseña aquí) y un LG G8S (también reseña aquí), con pantallas AMOLED y OLED respectivamente, sin generar problema alguno en los equipos.

Asimismo, se expandió la prueba a un modelo Redmi Note 7, obteniendo el mismo error

Miércoles por la tarde. Seguimos reiniciando el Redmi. | Fuente: RPP Noticias.

No hay explicación sobre el problema y Xiaomi no se ha pronunciado al respecto. Tras notificar el problema al equipo de Xiaomi Perú, no hemos obtenido un pornunciamiento oficial sobre el incidente. Lo bueno es que recuperamos el Redmi Note 7, pero tuvimos que borrar la información alojada.

