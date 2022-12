Lei Jun fundó Xiaomi en 2010. | Fuente: Xiaomi

La inclusión de Xiaomi en una lista negra para inversores estadounidenses fue una sorpresa en enero de este año. Casi dos meses después, el Departamento de Defensa de EE.UU. reveló cuál fue el motivo principal.

Todo se remonta a 2019, cuando Lei Jun, fundador y CEO de Xiaomi, recibió el premio de “Extraordinario Constructor del Socialismo con Características Chinas” por parte del Ministerio chino de Industria y Tecnología de la Información.

Esto, sumado al interés de Xiaomi en tecnologías como el 5G y la Inteligencia Artificial le bastó al Departamento de Defensa para agregar a la marca a una lista de compañía que apoyan al ejército chino, indicaron documentos que respondieron a una demanda de Xiaomi en Washington D.C.

No para. Xiaomi presentó la semana pasada sus Redmi Note 10 en cuatro modelos. | Fuente: Xiaomi

“La compañía (Xiaomi) ha cumplido con la ley y operado cumpliendo las leyes y regulaciones relevantes en las jurisdicciones donde hace negocios. La compañía reitera que provee productos y servicios de uso civil y comercial. La compañía confirma que no le pertenece, no es controlada, ni es afiliada con el Ejército chino, y que no es una ‘compañía militar comunista china’, como define la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) en Estados Unidos. La compañía tomará un curso de acciones apropiado para proteger sus intereses y de sus stakeholders”, indicó Xiaomi en enero tras conocer la inclusión en la lista negra.

Otro tipo de lista

Xiaomi vive una situación diferente a la que pasó Huawei. La lista solo ordena que inversores estadounidenses vendan sus activos en la compañía, mientras que diferentes olas han aislado a Huawei de proveedores estadounidenses.

Xiaomi cerró el 2020 consolidándose en el mercado internacional con los Redmi 9A, Redmi Note 9 Pro y el Redmi 9 como sus teléfonos más populares, según Canalys.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer