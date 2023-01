La compañía china asegura no tener efectos negativos desde el bloqueo de EE. UU. a Huawei. | Fuente: Xiaomi

2019 fue llamado el año del “regreso de la Guerra Fría” luego de la explosión del conflicto -ahora tecnológico- entre Estados Unidos y China. El gobierno de Donald Trump le impuso un bloqueo comercial a Huawei debido a “peligros de espionaje”, algo que paralizó toda la industria de móviles en el mundo.

Han pasado varios meses desde aquella noticia que impactó el mundo y la compañía tecnológica, aunque el veto esté en prórroga, ha logrado salir adelante creando su propio sistema operativo y confiando en empresas asiáticas para sus componentes. Aunque la crisis haya caído, el antecedente seguirá por siempre y ya otras compañías nacionales están buscando alternativas por si les sucede lo mismo.

En cuanto a importancia, Xiaomi es la siguiente y su jefa de producto global Abi Go, asegura tener “un plan B” por si llega a ocurrir un bloqueo hacia la gigante.

En palabras al medio Xataka, la ejecutiva evaluó la situación pasada por Huawei: “Actualmente estamos evaluando la situación, pero por el momento no se ha producido un ‘efecto contagio’. De hecho, estamos trabajando ‘codo con codo’ y de forma intensa con compañías estadounidenses, como Qualcomm, en nuestros chipsets, o Google, en nuestros productos del ecosistema IoT (Internet of Things)”.

Y aunque asegure no tener problemas por el momento, Abi Go afirma tener trazado el camino a seguir por si a EE. UU. se le ocurre bloquearlos: “En cualquier caso, si en el futuro sucediese algo, tenemos un plan B. Entre otras cosas estamos invirtiendo mucho en varios fabricantes de semiconductores en China, pero creemos que nuestra estrategia de negocio no debe verse condicionada por las decisiones que tomen los políticos. Hasta ahora hemos apostado por integrar los mejores componentes en nuestros productos, y lo seguiremos haciendo en el futuro”.

Abi Go suele viajar por todo el mundo para adaptar sus fórmulas a los países a donde llega Xiaomi. | Fuente: El Androide Libre

Por fortuna, la jefa de producto global afirma que Xiaomi es una compañía creada para los fans, lo que le permite tener una relación muy cercana a sus usuarios y poder crear una comunidad que se sienta recompensada más allá de la relación calidad-precio que ya ofrecen.

