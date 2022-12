NIUSGEEK pone a prueba al POCO M3 de Xiaomi | Fuente: RPP

La reputación es una constante de las marcas. Con el tiempo, distintas empresas comienzan a obtener ciertos rótulos en base a la experiencia de los usuarios, y algunos pueden ser la vara que mide el rendimiento de cada equipo bajo esa compañía. Xiaomi es la empresa que, con el tiempo, se ha forjado en la “relación calidad/precio”, pero parece una fórmula peligrosa cuando dura demasiado. ¿Este POCO M3 merece ser medido bajo esa vara? Es lo que descubriremos en esta reseña de NIUSGEEK.

Estas son las especificaciones del Xiaomi POCO M3: XIAOMI POCO M3 TAMAÑO 162.3 x 77.3 x 9.6 mm PESO 198 gramos PANTALLA IPS 6,53" 1080x2340 19.5:9 400 nits Corning Gorilla Glass 3 OS Android 10 | MIUI 12 CPU Qualcomm Snapdragon 662 (11 nm) GPU Adreno 610 ALMACENAMIENTO 64 GB UFS 2.1| 128 GB UFS 2.2 | expansión microSDXC RAM 4 GB | 6 GB CÁMARA PRINCIPAL 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA DE PROFUNDIDAD 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 8 MP, f/2.1, 1/4.0", 1.12µm MULTIMEDIA Parlantes estéreo | Radio FM | Puerto para audífonos SEGURIDAD Sensor de huellas lateral | Desbloqueo facial CONECTIVIDAD 4G | WiFI AC | BT 5 | GPS | USB-C 2.0 AUTONOMÍA 6000 mAh | 18

Así lucen las letras POCO en el M3 | Fuente: RPP

El diseño más agresivo de la gama

Hay que ser valiente para convivir con este diseño, lo digo en serio. Estamos ante un equipo que, para bien o mal, ha decidido extender los límites del diseño en varios niveles. Para empezar, la textura trasera es bastante rugosa, un elemento que dista de lo liso en casi todas las categorías, pero que le otorga mucho carácter al equipo.

La parte trasera del equipo es de plástico pero tiene una textura áspera ideal para el agarre | Fuente: RPP

Al agarre, el M3 es agresivo, con un borde que reduce el tamaño de pantalla y deja unas cavidades cómodas para el grip con cualquier mano. Los botones de interacción son similares a los vistos en el X3 NFC – incluyendo el sensor de huellas bajo el botón de bloqueo -, aunque han decidido algo más arriesgado para la categoría: parlantes estéreo, ubicados en los bordes superior e inferior.

En la parte de abajo tenemos el puerto USB-C y el parlante inferior | Fuente: RPP

La espalda es otro signo de rebeldía: un arreglo de cámaras exuberante que, sin miedo como su hermano X3, exhibe su nombre sin reparos. Sin dudas, es un dispositivo que, pese al plástico, no se siente barato. Es un equipo con mucha personalidad.

Una mejor pantalla para los colores que para la respuesta táctil

La pantalla IPS va bien en color, pero decae en respuesta táctilq | Fuente: RPP

El panel representa bien la gama de colores, aunque los ángulos de visión comienzan a evidenciar la tecnología IPS a los 175 grados de visión, con esos tradicionales tonos grises en zonas oscuras. Nada fuera del segmento.

La luminosidad decae un poco | Fuente: RPP

Sin embargo, estoy un poco intranquilo con la respuesta táctil. Pese a que en el 85% de los casos he podido dar un tap sin problemas y he recibido una respuesta, al escribir desde las teclas de los bordes siento que la precisión no es tan alta como al medio, en donde el peso del dedo descansa más por naturaleza.

A pantalla completa, el notch se nota levemente | Fuente: RPP

Es un panel que no entrega la mejor interacción para toques, pero que nos da una resolución FullHD a bajo costo. Considera eso.

MIUI a punto

El equipo cuenta con la versión más reciente de los parches de seguridad, además de contar con Android 10 y MIUI 12 | Fuente: RPP

Desde hace tiempo que MIUI me deja tranquilo para las reseñas. En este caso, nos encontramos con Android 10 aun, pero con MIUI 12.0.7 y parche de seguridad a febrero de 2021, un sistema más maduro que integra las soluciones que hemos visto en otros modelos reseñados en NIUSGEEK. No hay mayor profundidad en este apartado.

Las cámaras no van con el diseño

El combo de cámaras en el M3: el principal de 48MP al medio flaqueado por los sensores ToF y macro de 2MP | Fuente: RPP

Si bien me sorprendía el diseño agresivo en el arreglo de lentes, pues la verdad es que el trio de lentes no me pareció tan agresivo en rendimiento. En todo momento extrañé al gran angular, debo confesar.

Foto de día con lente principal | Fuente: RPP

Foto con luz de día en contraluz | Fuente: RPP

Foto con dos fuentes de luz RGB | Fuente: RPP

Foto de día con lente principal | Fuente: RPP

El lente principal es competente y toma buenas fotos con mucha iluminación, y es una constante de toda la gama. El lente macro va bien, pero al ser de 2MP no podemos pedir tanta calidad en fotos cercanas.

Foto con el lente macro | Fuente: RPP

De noche el equipo demuestra que compite en gama de entrada. Aquí procura buscar una buena fuente de luz para evitar tomas oscuras.

Foto de noche sin modo nocturno | Fuente: RPP

Foto de noche con modo nocturno | Fuente: RPP

Foto de noche sin modo nocturno | Fuente: RPP

La cámara delantera anda bien, y me sorprende cómo Xiaomi ha controlado el “Modo Retrato” hasta un punto de claridad y consistencia, pese a las condiciones de luminosidad en el entorno.

Selfie con poca luz de interiores | Fuente: RPP

Selfie con luz diurna en modo retrato | Fuente: RPP

Selfie en modo nocturno | Fuente: RPP

Selfie con modo retrato | Fuente: RPP

Es un combo de cámaras que se mantiene en el rango de los sistemas “Principal + Macro + ToF”, aunque destaca ligeramente por la calidad del sensor principal.

Diferenciales de peso en el rendimiento

Este es el puntaje obtenido por el M3 en Geekbench | Fuente: RPP

En poder no estamos a la altura de la gama media, pero es claro que Xiaomi no quiere destacar en potencia dentro del sector con este M3, sino que busca tomar distancia del resto con una mejor experiencia de uso.

Velocidad promedio de la conectividad a Claro con el POCO M3 | Fuente: RPP

El equipo puede mantener algunas apps abiertas en el multitasking | Fuente: RPP

Para empezar, la parte multimedia se disfruta con el panel FullHD+ y los parlante estéreo, algo que resulta escaso en la propuesta actual. Si buscas este “combo” de pantalla y sonido estéreo, pues el M3 lo tiene y va bastante bien. Ah, tiene radio FM también.

La respuesta táctil no es la mejor en este M3 | Fuente: RPP

Ya en temas de conectividad, el equipo es capaz de mantenerse en redes WiFi y 4G sin problemas, pero en Bluetooth suele tener algunas complicaciones al poner el teléfono en el bolsillo mientras usamos earbuds. He tenido algunos desfases de audio, y no es la primera vez que me pasa en este sector.

El sensor de huellas se ubica bajo nel botón de bloqueo y va a una velocidad promedio | Fuente: RPP

El lector de huellas anda bien y va a la velocidad que uno espera en la categoría. Para juegos, la demora en entornos más pesados es evidente. Incluso para el reinicio, el M3 se toma su tiempo para mostrar Android. No es la experiencia más fluida, pero tampoco es una desgracia.

La lenta carga de una salvaje batería

El puerto USB-C solo permite cargas de hasta 18W | Fuente: RPP

En términos prácticos, tener 6000 mAh no es poca cosa. En condiciones habituales he tenido el equipo sin conectarlo a la pared por dos días, aunque el consumo con pantalla activa es alto. Si le damos un uso constante al equipo, creo que podríamos llegar a las 7 horas y media con carga diaria. Recuerda que tiene un panel IPS FullHD.

Un tiempo de pantalla extraño para este tiempo lejos de un tomacorriente | Fuente: RPP

Sin embargo, aquí me enfrenté a la condición más pesada de todas: la velocidad de carga. Demora poco más de dos horas y 15 minutos llenar el tanque, lo que es un problema cuando te toca hacerlo en la mañana antes de salir.

¿Vale la pena?

Es un equipo que sorprende en la categoría, pero se diferencia por cualidades más que por rendimiento | Fuente: RPP

En nuestro canal e Telegram compartimos información adicional sobre el equipo | Fuente: RPP

Hay elementos clave en este M3 que podrían encantarte. Sonido estéreo, gran autonomía, pantalla FullHD y un software funcional y sin muchas trabas son condiciones que debes evaluar. Por lo demás, te vas a enfrentar a un combo de cámaras que se esfuerza, pero que evidencia la categoría. Ve por él, pero por las razones correctas.

* Equipo cedido por Xiaomi Perú desde el 22 de febrero hasta la publicación de la reseña.

Te sugerimos leer