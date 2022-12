Los prototipos de VIVO cambian de color | Fuente: VIVO BKK

Los caminos para el desarrollo tecnológico son diversos, y no todos los prototipos encuentran la luz verde para una producción en masa. Sin embargo, eso no impide que una idea pueda trabajarse hasta el punto de demostrar su funcionamiento. La compañía VIVO sabe mucho de eso, y ha mostrado lo que ellos podrían considerar una nueva línea de negocio para la personalización de los teléfonos: cambiar el color de la tapa trasera con un botón.

En concreto, hablamos de un sistema de vidrio electrocrómico similar al usado por OnePlus para esconder las cámaras en su modelo Concept One presentado este año, que permite cubrir los lentes bajo una protección más oscura cuando no están en uso y no romper la armonía del diseño. Es importante señalar que OnePlus, Reale, OPPO y VIVO son parte del mismo conglomerado de firmas: BKK.

En este caso, VIVO usa esta tecnología propietaria de BKK para implementar el efecto en toda la tapa trasera del equipo. Un video mostrado en Weibo nos da más luces sobre el proceso.

VIDEO: Así luce el cambio de color en el equipo | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @IceUniverse

El vidrio electrocrómico es el resultado de la unión de dos capas de vidrio que son separadas por materiales que, al contacto con la corriente eléctrica, pierden transparencia en base al grado deseado de opacidad.

De momento, estamos ante un prototipo que no tiene fecha oficial para producción en masa o presentación. Aun en fase experimental, es bueno saber que las marcas buscan variables más entretenidas para añadir a los teléfonos.