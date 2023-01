Samsung: Un Galaxy Note 9 se incendia en tienda de Movistar del Jockey Plaza [VIDEO]

Este es el Galaxy Note 9 que generó la alerta en un centro comercial de Lima | Fuente: Facebook / Perú Android

Cada cierto tiempo, una noticia sobre teléfonos que generan un corto circuito suele inundar las redes sociales. En esta ocasión, un Galaxy Note 9 de la compañía coreana Samsung ha generado alerta entre los visitantes a la tienda “Movistar” en el Centro Comercial Jockey Plaza el ultimo fin de semana. El equipo, colocado en exhibición, comenzó a incendiarse en el mostrador y requirió la rápida acción del staff para controlar cualquier incidencia.

El Galaxy Note 9 es un equipo presentado en agosto de 2018, y representa uno de los puntos altos de Samsung en la línea desarrollada desde 2011. Tras los hechos reportados en 2016 con la seríe 7 del Note, que tuvo una racha de incendios y explosiones a nivel mundial y que representó una seria crisis en la marca coreana, los niveles de seguridad implementados por la compañía han mejorado considerablemente, y son pocos los casos de este tipo que son reportados.

El equipo estaba en constante exhibición en el módulo de Movistar | Fuente: Facebook / Perú Android

Vista del panel frontal del Note 9 | Fuente: Facebook / Perú Android

Este es el sistema de energía que alimenta al equipo durante la exhibición en el módulo | Fuente: Facebook / Perú Android

En redes sociales, se pueden apreciar fotos y videos del momento en que el equipo comienza a despedir humo sobre una mesa de exhibición, y el posterior estado del dispositivo.

NIUSGEEK se comunicó con Samsung Perú para obtener la versión de la compañía en este asunto:

“Para Samsung, la principal prioridad es la seguridad de nuestros clientes. Por tal motivo, tras el incidente ocurrido recientemente en un módulo de experiencia perteneciente a uno de nuestros socios comerciales, ubicado en un centro comercial, y que podría estar relacionado con la incorrecta manipulación del equipo de seguridad en la mesa de exhibición, la compañía ha iniciado las investigaciones para determinar los motivos que lo ocasionaron. En Samsung tenemos el compromiso de fabricar productos de máxima calidad que salvaguarden la seguridad digital y física de nuestros clientes. Por ello, esta investigación será de máxima prioridad para la organización.”

Usuarios compartieron en redes el momento del corto circuito | Fuente: Facebook / Perú Android

La misma fuente en Samsung Perú menciona que ya tienen el equipo bajo investigación, para establecer las causas del suceso. Movistar, la empresa encargada de la exhibición del equipo en el centro comercial, aun no ha emitido comunicado a la prensa sobre el incidente. Cabe señalar que el centro comercial se encontraba cerrado en ese momento, por lo que ningún cliente o asistente sufrió daño.

Hemos probado la serie “Note” en los últimos 3 años, y las reseñas elaboradas con esos equipos no presentaron problemas. Las medidas que Samsung implementa en temas de carga eficiente y rápida han sido meticulosas tras los incidentes reportados en 2016. El Note 10 Plus, equipos que revisamos hace unas semanas, también ha añadido certificaciones constantes en seguridad.

En nuestra reseña del Samsung Galaxy Note 9, mencionamos esto obre el rendimiento:

Hay algo que debo comentar sobre el sistema de enfriamiento del Note 9. Ya hace años, Samsung viene experimentando con fibras de cobre que transportan un líquido para enfriar de manera eficiente el procesador. En el caso de este modelo, el grosor de este integrado se duplica, y permite un mejor control de temperatura. El equipo calienta, pero no al borde del colapso. Se esfuerza con tareas pesadas – lo usual – y acumula un poco de calor, pero no es molesto para nada. Samsung ha logrado con el Note 9 un balance notable en temperatura y rendimiento, algo que se agradece en jornadas largas como las que comenté de mi reciente viaje.

La calidad de sonido es mejor que la del Note 8, y la potencia de los parlantes estéreo es muy buena, pero no logra superar lo que hace el G7 con BoomSound. La calidad de las llamadas es muy buena, el micrófono registra de forma notable los audios de WhatsApp y la conectividad trabaja sin problemas. Como dije, durante mi viaje a China tuve que usar un VPN en todo momento para usar Google y WhatsApp, y el performance del Note 9 no decayó en ningún momento. Es una situación atípica, en donde supones que los reinicios o los cierres inesperados van a suceder. Aquí no ocurrió nunca.

