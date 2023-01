Ya tenemos a prueba al Galaxy Z Fold 2 de Samsung | Fuente: RPP

Han pasado poco más de dos semanas desde que Samsung anunciara al mundo la nueva versión de su smartphone plegable Galaxy Z Fold 2, el nuevo equipo que se convierte en Tablet y despliega un panel AMOLED para darnos una mejor experiencia de consumo de medios y mayor productividad. NIUSGEEK ya tiene uno a prueba y compartimos nuestras primeras impresiones sobre este terminal, que ya tiene un par de días con nosotros.

Así luce el Z Fold 2 frente al Pixel 3A XL de Google | Fuente: RPP

Un lingote con 5G. Estamos ante un equipo que no solo es pesado, sino que también es ancho cuando lo tenemos plegado. No es incómodo, pero es un peligro cuando sales a la calle con un buzo o un pantalón sin correa y sientes realmente que sus 282 gramos van moviendo prenda. Me deja la misma impresión al tacto que el Note 20 Ultra, salvo por su sensor de huellas lateral. Es lo más premium que haya podido probar en un teléfono.

El mecanismo de bisagra integra hasta 60 piezas | Fuente: RPP

La bisagra es mucho más resistente. Ya te habíamos dedicado una nota completa repasando las bondades de esta nueva generación de bisagra para el Fold 2, que supera por mucho lo mostrado por Samsung en la primera edición. Con este nuevo sistema, el equipo no solo se siente más seguro, sino más funcional.

Debido a su tamaño, la pantalla delantera es realmente cómoda para el uso con una mano | Fuente: RPP

Una útil pantalla externa. A diferencia de la diminuta pantalla delantera del Fold original, aquí tenemos un panel de 6.23 pulgadas AMOLED de 60 Hz, con una relación de aspecto rarísima (25:9). Sin embargo, en los primeros días de uso, realmente he venido disfrutando este integrado, y se vuelve una sana transición hacia la Tablet. Casis siempre reviso cosas rápidas en este panel, y luego paso al grande para más detalle o tiempo de pantalla.

La pantalla interna tiene tecnología Dynamic AMOLED 2X | Fuente: RPP

Una gloriosa pantalla interna. Desplegar el panel interno es casi una fiesta. Estamos ante la nueva tecnología Dynamic AMOLED 2X, que no solo tiene un brillo más intenso, sino que además le da 120 hercios de tasa de refresco al panel, algo que realmente se disfruta en este tamaño. Es algo que espero ver en el nuevo Z Flip.

La hendidura en pantalla está, y es inevitable. En este caso, tenemos una pantalla construida en Ultra Thin Glass – tecnología que reduce la dimensión del vidrio para el plegado, pero que se recubre con plástico para evitar que se desprenda – y nos encontramos con la marca que la bisagra deja en el panel. La vas a ver, pero realmente te olvidas de ella cuando usas el equipo. Lo mismo me ocurrió con el Z Flip, y no tuve mayor problema.

Uno de los parlantes del equipo, junto al puerto USB-C | Fuente: RPP

Sonido estéreo sin estridencia. El audio está “tuneado” por AKG, y se nota un esmerado cuidado en el sonido que las bocinas estéreo reproducen. Ubicadas a extremos del panel delantero, suenan fenomenal en juegos, música y películas. Difícil de tapar, fácil de disfrutar.

La luminosidad del panel es tremenda | Fuente: RPP

Snapdragon gestiona mejor la energía. Fue una de mis críticas al Note 20 Ultra durante mi tiempo de uso, y este modelo reafirma mi posición. A pesar de tener dos pantallas, el procesador 865+ administra mejor la autonomía. Sorprende que un teléfono de estas capacidades pueda mantener el promedio de un equipo ordinario.

Frente a los lentes del Note 20 Ultra - izquierda - las cámaras del Z Fold 2 tienen un tamaño un poco más reducido | Fuente: RPP

Cámaras y modularidad. Creo que, más allá de los números, estamos ante cinco cámaras que son suficientes para una buena captura. Lo que ayuda a que esto destaque es la distinta manera en que los usamos. Tener los lentes traseros disponibles para una selfie o un video, es ya un plus. Si bien tenemos una cámara en cada pantalla, las dos están calibradas de la misma manera. Aun no salgo de noche a grabar, pero asumo que tendrán un comportamiento similar al Z Flip.

Mensajes, Spotify, YouTube y Google Fotos como apps abiertas | Fuente: RPP

Productividad que promete. Aun no me meto de lleno a la gestión de contenidos, pero el aprovechamiento de espacio es alucinante. Además de reordenar las apps en pantalla, podemos agrupar nuestra combinación favorita y dispararla desde la pantalla “Edge”. Adicional a las tres aplicaciones que corren, podemos poner una cuarta flotante. Eso sí, no todas las apps están pensadas para este formato.

Puedes abrir apps en la pantalla más pequeña y continuar su uso en el panel más grande | Fuente: RPP

Continuidad. Aun estoy en el proceso de entender la continuidad entre la pantalla externa y el panel del “Modo tableta”, pero he avanzado algo. Hay que meterse un poco en la configuración del equipo, y eso no me gusta mucho. Creo que debería ser más simple la explicación al setear el equipo por primera vez. Algunas apps no se han acondicionado todavía a esta transición, pero las que ya están funcionando van sin problemas. Es buenísimo.

Ya tendrás más detalles sobre el equipo cuando publiquemos el próximo viernes nuestra reseña. Si tienes alguna consulta, recuerda que puedes dejarla en nuestras cuentas de redes sociales en @NiusGeekCom.

Te sugerimos leer