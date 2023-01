Este es el Redmi Note 7. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Veliz

La gama media ha pasado de ser un compromiso para no gastar demasiado en un celular a una legítima alternativa y Xiaomi es una de las empresas que más aprovecha esta tendencia.

El Xiaomi Redmi Note 7 es una muestra de ello.

Se ve de gama alta

159.21 x 75.21 x 8.1 mm

186 gramos de peso

Sostén un Redmi Note 7 y sentirás que es un flagship y los demás probablemente también pensarán lo mismo. Eso sí, se han reducido costos, pero de manera inteligente.

La parte trasera de vidrio juega muy bien con los colores y los bordes de plástico son imperceptibles. Este material también se traslada a los botones que son tres: Prendido y volumen. El sensor de huella no causa pesadillas ergonómicas al ubicarse en la parte trasera.

Esta es la configuración de cámaras traseras. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Veliz

El diseño del Redmi Note 7. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Veliz

Una buena pantalla

LCD IPS de 6.3 pulgadas con ‘notch’ en forma de gota

Resolución 2,340x1,080 píxeles

Relación de aspecto 19.5:9

PPI 409

¿Hablábamos de compromisos? Quien escribe este review se ha acostumbrado a las pantallas OLED, así que regresar a un LCD parece un retroceso. Veo el precio de etiqueta y se me pasa.

Dicho esto, el Xiaomi Redmi Note 7 tiene una pantalla que deja en vergüenza al iPhone XR en resolución y PPI. Es decir, se ve mucho mejor por masomenos la tercera parte de precio.

Y hablemos del otro “elefante en la habitación”. El ‘notch’ de este smartphone es sutil y denota un estilo muy 2019. Si bien agujeros en la pantalla, cámaras motorizadas y un futuro promisorio de sensores bajo la pantalla se deshacen de este elemento, la solución en forma de gota es satisfactoria.

A la hora de ver videos no tenemos problemas. Y gracias a actualizaciones que Xiaomi ha tenido a bien realizar, sus teléfonos ya pueden reproducir Netflix en HD.

Un LED de notificaciones en la parte inferior es un detalle interesante y bienvenido.

El 'notch' del Redmi Note 7 a la hora de ver videos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Veliz

Cámaras: El dilema de los 48 MP

Posterior: Cámara dual trasera de 48 MP (principal) + 5 MP (profundidad) con apertura de f/1.8

Selfie: 13 MP

Video: Máximo de 1080p a 60 fps

¿48 megapíxeles en un celular? No estamos exagerando ni Xiaomi está mintiendo, pero no es la opción que te recomendamos a la hora de tomar fotos.

La opción de 48 megapíxeles no está activada por defecto y eso es bueno. Las fotos no se ven tan bien en este modo, que parece más que nada “pichicateado”. Regresado a los 12 MP tenemos mejor aspecto, fotos que no se ven “lavadas”. La cámara no incluye estabilizador.

El Redmi Note 7 incluye opciones de detección de escenas. 27 en la cámara posterior y 12 en la frontal. Este gama media es más que competente, pero parece que el software nativo no le saca todo el jugo. Te recomendamos experimentar con variaciones de Google Camera para ver a qué nos referimos.

En video no tenemos 4K, al menos de manera nativa. Algunas apps te permiten grabar en esta calidad.

Cámara trasera del Redmi Note 7. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Cámara delantera del Redmi Note 7. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Xiaomi MIUI: Le falta madurar

Android 9 Pie con MIUI

Recientemente vimos cómo Samsung mejoró bastante su capa de Android con ONE UI. A Xiaomi aún le falta trabajar un poco en su software.

Algunos elementos tienen publicidad activada, así que tendrás que hacer algunos ajustes manuales.

El control con gestos es bastante competente, pero requiere un atento aprendizaje. ¿Lo que más me gusta? Los íconos de las apps desaparecen como víctimas de Thanos cuando las borras.

Tenemos buenas noticias. Sabemos que Xiaomi ya está trabajando para adaptar Android Q a este teléfono. También tendrá (por fin) un cajón de aplicaciones.

MIUI 10, la interface del Xiaomi Redmi Note 7. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Veliz

La publicidad llega a MIUI y en la caja del teléfono hay instrucciones de cómo evitarla. | Fuente: RPP

Las versiones hacen la diferencia

CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 660 (Hasta 2.2 GHz con GPU Adreno 512)

He probado un Redmi Note 7 con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Un teléfono competitivo, pero si te animas por este gama media, es recomendable que te inclines por el combo 4GB y 64 GB.

Es posible expandir el almacenamiento sacrificando una segunda SIM.

Todos los Redmi Note 7 tienen una gran batería de 4,000 mAh compatible con la tecnología Quick Charge, puerto USB C, puerto de audífono e infrarrojo que puede servirte como control remoto y radio FM.

Lo que viene en la caja del Redmi Note 7. (Advertencia: usamos dos celulares para esta foto. NO VIENEN DOS CELULARES). | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Veliz

¿Vale la pena?

Sí. Hablamos de un celular que otorga gran valor dentro de la gama media y una gran opción si no tienes un gran presupuesto. Está cargado de detalles y sus limitaciones, propias de su precio, no son impedimento para convertir el Xiaomi Redmi Note 7 en un compañero del día a día.

Estos son sus precios en los operadores locales.

La construcción de vidrio de la parte trasera del Redmi Note 7 es muy atractiva, pero urge un case para evitar las huellas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Veliz

