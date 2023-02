NIUSGEEK tiene a prueba al poderoso Poco X3 Pro de Xiaomi | Fuente: RPP

En un año, los teléfonos suelen tomar distancia en varios puntos respecto al modelo que los antecede. Algunas marcas mejoran ciertos aspectos, otras empeoran lo que ya tenían, y otras deciden cambiar radicalmente. En otros casos, como el de esta reseña, los equipos solo ajustan detalles sobre lo bueno que ya tenían y les alcanza para ser mejores, aunque solo haya pasado medio año. NIUSGEEK pone a prueba al Poco X3 Pro.

Estas son las especificaciones del Poco X3 Pro

XIAOMI POCO X3 PRO TAMAÑO 165.3 x 76.8 x 9.4 mm PESO 215 gramos PANTALLA LCD IPS 6.67" 1080x2400 Gorilla Glass 6 20:9 120Hz HDR10 OS Android 10 | MIUI 12 CPU Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) GPU Adreno 640 ALMACENAMIIENTO 128 o 256GB | UFS 3.1- microSDXC - 2 SIM RAM 6GB | 8GB CÁMARA PRINCIPAL 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 119˚ 1.0µm CÁMARA MACRO 2MP SENSOR TOF 2MP CÁMARA DELANTERA 20 MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm MULTIMEDIA Radio FM | Puerto de audífonos | Parlante estéreo SEGURIDAD Sensor de huellas lateral, desbloqueo facial | IP53 CONECTIVIDAD NFC | 4.5G | Wifi AC | BT 5.0 | emisor infrarrojo AUTONOMÍA 5160 mAh | carga rápida de 33W

Sutiles diferencias con el modelo NFC | Fuente: RPP

Diseño calcado y funcional

El 80% del equipo es una réplica del modelo que ya reseñamos en NIUSGEEK – la tabla de especificaciones es casi un copy paste de nuestra nota original -. La única gran diferencia es el serigrafiado de la parte trasera, que emula la agresividad del X3 NFC y la matiza con bordes más opacos. Igual es una belleza.

Sobre el sensor de huellas tenemos al control de volumen | Fuente: RPP

¿Está mal que tengamos el mismo diseño que el modelo anterior? Personalmente creo que no había necesidad de variarlo al ser la misma nomenclatura X3, y solo tiene un overhauling en partes internas. Esperemos un X4 o el nombre que Poco le quiera poner.

El mismo IPS que va mejor

Tenemos la posibilidad de ajustar los colores del panel | Fuente: RPP

Otro calco en hardware. La pantalla IPS que teníamos en el modelo original reaparece con todas sus specs intactas: 1080p a 120 hercios. En este caso, solo para dejar constancia de las diferencias, contamos con Corning Gorilla Glass 6 para el refuerzo.

La tasa de refresco es de hasta 120 hercios | Fuente: RPP

Lo que sí se siente distinto es el paso de las apps. El año pasado mencioné que el equipo tenía problemas para enfrentar con éxito la respuesta al toque y a acomodarse en los 120 Hz. Acá no. Eso ya no existe, y el IPS no acumula trabas ni presenta problemas de fluidez.

La pantalla no tiene problemas de visualización bajo luz directa | Fuente: RPP

Y ese tinte rosa de los 175 grados en ángulo de visión también se fue.

MIUI 12 as usual

MIUI 12 corriendo sobre Android 11 | Fuente: RPP

Android 11 llega desde caja en este modelo, y le queda bien. En conjunto, Xiaomi – bueno, Poco – repite la fórmula que describimos en la reseña del Redmi Note 10 Pro, su primo hermano más popular.

Te recomiendo editar los accesos rápidos en Android.. son demasiados | Fuente: RPP

Las actualizaciones de seguridad están al día y la respuesta del software, en general es tremenda. No hay mayor sorpresa en este punto, y la combinación de este software con los 120 hercios en pantalla, sobre todo en “modo claro”, es una delicia.

La primera diferencia: las cámaras

Tenemos el mismo arreglo del Poco X3 NFC, pero con menos métrica en cada lente | Fuente: RPP

Aquí vamos a señalar un tema. En el modelo anterior, la métrica era mayor en el lente principal (64MP) y el gran angular (13MP), y teníamos mejor detalle en fotos con baja luz. Aquí el paso atrás radica en las fotos de noche. Ya llegaremos a eso.

Disparo automático con lente principal | Fuente: RPP

Disparo automático con lente principial | Fuente: RPP

Disparo automático con lente principal | Fuente: RPP

Lente principal con modo retrato sobre mascota | Fuente: RPP

El sensor principal de 48MP toma buenas fotos en condiciones lumínicas óptimas, llenas de color y detalle. Tenemos poco ruido, buen perfilado de figuras y un rango dinámico bien logrado.

Disparo automático con lente principal | Fuente: RPP

Disparo automático con lente principal a poica distancia y baja luz | Fuente: RPP

Disparo automático con lente principal. El foco está en la correa | Fuente: RPP

Disparo automático con lente principal | Fuente: RPP

Disparo automático con objetos muy cerca | Fuente: RPP

Disparo automático. La poca profundidad de campo en la toma no es lograda por el 'Modo retrato' | Fuente: RPP

En el caso del gran angular, la reducción de megapíxeles impacta. Hay menos detalle, y eso provoca que sintamos un menor ingreso de luz en el sensor. A pesar de tener la misma apertura y tamaño que el modelo 2020, las fotos tienen una calidad ligeramente inferior.

Disparo automático con lente gran angular | Fuente: RPP

Disparo automático con lente gran angular | Fuente: RPP

Respecto al macro de 2MP, no pienso ceder: 5MP o nada. Usa sabiamente este elemento, sobre todo con muy buena luz. En este caso, el HDR no está disponible para este lente, y la distancia focal no es tan cercana como en el Redmi Note 10 Pro, con 5MP de macro.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

De noche, pues caemos. El modelo 2020 era extraordinario para el post processing, mientras que aquí perdemos vida y detalle en el modo noche. Por momentos, la textura no está bien lograda, y el disparo automático suele tirar muy abajo la velocidad de obturación.

Foto con medo noche usando el gran angular | Fuente: RPP

Disparo automático con lente principal de noche | Fuente: RPP

El gran angular de noche no logra obtener mucha luz | Fuente: RPP

La imagen de noche aparece aplastada y casi acuarelada en algunos casos | Fuente: RPP

Disparo en Modo Noche: el farol reduce el tamaño siempre en este modo, a diferencia de los disiparos automáticos que añaden mucha luz al foco | Fuente: RPP

Disparo automático con lente principal de noche | Fuente: RPP

Disparo automático con lente principal de noche | Fuente: RPP

Foto con Modo Noche con solo luces RGB | Fuente: RPP

La cámara delantera anda mejor, y es una buena noticia. Atrás quedó ese problema de ingreso de luz que teníamos con el X3 NFC y el F2 Pro – vamos, hasta con el Mi 10T Pro era insoportable – y tenemos un mejor balance de luz, incluyendo las fotos nocturnas.

Foto selfie en automático | Fuente: RPP

Foto selfie con luz de día | Fuente: RPP

Foto selfie en modo retrato y contraluz | Fuente: RPP

Disparo automático con cámara selfie | Fuente: RPP

Las cámaras no son la mejor parte de este X3 Pro, y es una pena porque la evolución del equipo hubiese merecido, por lo menos, una réplica de lentes del equipo anterior.

El rendimiento: la segunda diferencia

Este es el score obtenido por el Poco X3 Pro en Geekbench - el X3 MFC obtuvo 558 y 1669 | Fuente: RPP

Con un nuevo procesador más potente, este X3 Pro vuela en las manos de cualquier usuario. Es una combinación de muchos factores: el salto de la memoria interna a UFS 3.1, el provecho del Snapdragon 860 y los 6GB de RAM que incluye esta versión. Es un paso por detrás del Snapdragon 865, pero es mucho más fuerte que el 732G del modelo NFC.

La multitarea va mucho mejor que en el modelo NFC | Fuente: RPP

Para juegos, los 120 hercios en IPS van como una mantequilla en Airline Commander y Asphalt 9, mientras que Genshing Impact en calidad alta agota demasiado los recursos. Calidad media en promedio con FPS fluidos. Jugable, sin duda.

El setup de Genshin Impact que pudimos obtener del equipo para que no drenara la energía tan rápido | Fuente: RPP

La conectividad anduvo muy pareja, y he logrado picos interesantes de 4G con este smartphone. En WiFi, el equipo fue capaz de mantenerse conectado a redes, y el GPS estuvo preciso. El Bluetooth solo tuvo un par de caídas de señal con los Moecen X1, pero todo bien con los relojes.

Velocidad registrada por el equipo con mii servicio de Internet | Fuente: RPP

Para la multimedia, los parlantes estéreo son una delicia y se complementan bien con la buena calidad del panel IPS en reproducción de YouTube o Netflix. Muy pareja la experiencia.

Así luce la web de NIUISGEEK en el Poco X3 Pro | Fuente: RPP

El sensor de huellas trabaja sin complicaciones, y el desbloqueo facial es sumamente veloz. No he tenido mayores complicaciones con el disparo de apps desde el bolsillo ni cierres repentinos. Es un teléfono de estupendo rendimiento

Autonomía sobresaliente

Junto al puerto USB-C de carga rápida tenemos uno de los parlantes y al puerto de audífonos | Fuente: RPP

Casi los mismos registros del año pasado. Poco más de 6:30 horas en tiempo de pantalla hacían que el equipo lograra vivir independiente desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ojo, siempre a 120 hercios.

Más de 17 horas de uso obtuvimos con el equipo | Fuente: RPP

La carga rápida de 33W es notable, y nos da un 57% en media hora. Fenomenal que Xiaomi siga apostando por un sistema tan eficiente y que, afortunadamente, es compatible con todas sus gamas desde la media.

¿Vale la pena?

Bajo el mismo chasis, Xiaomi creó un monstruo más peligroso | Fuente: RPP

Enfrentarlo al Redmi Note 10 Pro es, seguramente, el duelo que esperas. Si yo tuviera que escoger entre los dos, optaría por el Note por las cámaras, aunque sepa que este equipo va más rápido en resolución de actividades. Si bien ha caído en cámaras respecto al año pasado, Poco ha establecido una distancia considerable del X3 NFC, y ha sabido enmendar los problemas de esa generación.

Cualquier duda sobre el equipo puedes hacerla mediante nuestro canal de Telegram: NIUSGEEKCOM | Fuente: RPP

Puede que tengamos el mismo chasis, pero la experiencia de uso con el X3 Pro es superior a la del NFC, aunque no justifique el cambio desde ese equipo. Considera que este smartphone está enfocado en la potencia y la multimedia. Si eso es lo tuyo, ve por él.

* Equipo cedido a préstamo por Xiaomi Perú desde el 29 de abril hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado 1199 soles en la configuración de 128GB+6GB de RAM.

Te sugerimos leer