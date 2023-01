NIUSGEEK tiene a prueba al Samsung Galaxy Z Fold 2 | Fuente: RPP

No es fácil emocionarse en 2020 con un teléfono, sobre todo con una propuesta repetitiva y poco diferenciada, con modelos que se asemejan demasiado en diseño y funciones, sin apostar por un camino que los mantenga a raya de la confusa actualidad en terminales. Tampoco es fácil emocionarse cuando vemos que los modelos plegables, aquellos que guían la tendencia para los próximos años, no bajan de los 1400 dólares y solo se apoyan en lo “flexible” para no estar en medio de ese cúmulo amorfo de celulares actuales. En ese contexto, la emoción escasea. Para Samsung, la marca que hoy lidera la propuesta “plegable” con dos modelos disponibles en el mercado, el reto es más intenso. NIUSGEEK es uno de los primeros medios latinoamericanos en probar al Galaxy Z Fold 2, el nuevo y emocionante teléfono plegable de la compañía surcoreana.

Te invito a revisar las especificaciones del equipo y a leer las primeras impresiones compartidas previamente, pues omitiré algunas características que ya he podido revisar en ese contacto inicial.

Este equipo hereda el sistema plegable del Z Flip, pero extendido | Fuente: RPP

Este modelo cuenta con un sistema sólido de bisagras | Fuente: RPP

Entre el miedo y la curiosidad por el diseño

A diferencia del Z Flip, este equipo demanda más atención y fuerza para la manipulación. Estamos hablando de 282 gramos en dos secciones simétricas superpuestas, y que tiene la misma superficie resbalosa del Note 20 Ultra. Pese a eso, el diseño del equipo está muy bien cuidado en cada rincón, salvo en uno que ya mencionaré.

En la base tenemos un parlante y el puerto USB-C | Fuente: RPP

A diferencia del Note, este Z Fold 2 apela a bordes menos lisos de acabado más pulido y áspero para mejorar el agarre. En los bordes, Samsung distribuye el hardware para darle al codo un acabado más limpio: parlantes arriba y abajo en la “tapa superior” – la que lleva la pantalla externa -, sensor de huella lateral en el botón de bloqueo debajo de los de volumen, y puerto USB-C en la “tapa inferior” – la que aloja en la espalda el triple arreglo de cámaras -.

Al lado derecho se ubican los botones de volumen y bloqueo, que también funciona como sensor de huellas | Fuente: RPP

Eso sí, es esbelto y de fácil agarre cuando está plegado. Por su naturaleza variable, el equipo no lleva certificaciones como la IP68 de las gamas altas de Samsung, así que debes tener un poco más de cuidado al usar el dispositivo. No hay dudas sobre el esmero en esta nueva generación de Fold, pues se siente más estable y firme que la versión anterior. Ya te habíamos hablado de las bisagras, por lo que el sistema de despliegue no parece afectarse en lo mínimo.

En la tapa trasera se ubican las trés cámaras, y al desplegar la pantalla se esconde la bisagra | Fuente: RPP

Lo único que me mantuvo insatisfecho fue el sensor de huellas lateral, que requería siempre una doble pulsación para activar el equipo. Entiendo que no hay espacio para un sistema ultrasónico bajo pantalla, pero sería una gran adición a futuras generaciones.

Esta bisagra cuenta con 60 elementos para darle seguridad al cierre y la apertura | Fuente: RPP

Si te gustan los riesgos, puedes hacer un “drinking game” para desafiar a tus amigos a abrirlo con una sola mano. Te vas a divertir.

Dos pantallas muy útiles

El panel en 'modo tablet' | Fuente: RPP

Tras mi breve contacto con el Fold original en el booth de Samsung en CES 2020, me sentí un poco decepcionado del panel frontal del equipo, y esa decepción se fue disipando con la del Z Flip que, pese a ser realmente pequeña, permitía cierto nivel de interacción dentro de lo esperado. Este Fold 2 propone un panel delantero eficiente y más útil para el repaso de contenido. Casi no es un panel de soporte al de dentro, sino uno independiente y con solvencia.

Así luce el largo panel delantero | Fuente: RPP

El problema con este panel es el contenido. Evidentemente, la mejor manera de ver Netflix o YouTube es desplegando el panel interno, pero este también sirve. Lo que ocurre es que reajusta a la relación de aspecto 25:9 y todo se estira. Las historias de Instagram aun no se adaptan a este panel, así que debes publicar desde el panel interno. De nuevo, pero en mayúsculas: PUBLICA TUS STORIES CON EL PANEL GRANDE.

El equipo es capaz de 'redimensionar' el contenido de las apps | Fuente: RPP

Y ya que hablamos del panel interno, hay que estar de acuerdo en un punto: es hermoso. No solo porque realmente se disfruta todo lo que veas en él, o por la calidad de colores, sino porque ya tenemos 120 hercios aquí con la tecnología Dynamic AMOLED 2X. Una pantalla sin resolución variable y ajustada a los 120 hercios. Cero dificultades de visión, cero problemas de toque. Eso sí, saca tu paño de limpieza, tíralo a la basura y compro uno tres veces más grande. Esta pantalla requiere limpieza constante.

Podemos ver contenido en 'modo taburete' | Fuente: RPP

Los bordes añadidos a la pantalla interna responden a la misma lógica del Z Flip para la preservación del panel, reforzando un sistema de contacto que no dañe el UTG al cerrar el equipo. Samsung aun no recomienda retirar el protector que tenemos sobre la pantalla interna, así que trata de no hacerlo.

La hendidura se aprecia, pero el brillo es tan intenso que desaparece cuando estamos viendo contenido | Fuente: RPP

Si bien los paneles son impecables, hay un tema con el uso que debe quedar claro. Si quieres escribir, no tienes un punto medio en las dimensiones del teclado. O escribes en la pantalla chica – una pesadilla para dedos grandes – o escribes en el teclado de la pantalla interna partido en dos. Puedes ajustar de manera eficiente las dimensiones, pero ninguna de las opciones será un reemplazo de la manera en la que escribimos en una pantalla ordinaria. Eso, para emergencias, es un problema.

La promesa cumplida del software

Este equipo corre Android 10 con One UI 2.5 | Fuente: RPP

En este caso nos encontramos con One UI corriendo sobre Android 10 en una versión especial y diseñada para el formato plegable, muy similar en lógica a lo que hemos repasado con el Z Flip, y que responde a las posiciones del equipo.

Así encontramos el escritorio del Z Fold 2 | Fuente: RPP

Si hay algo que Samsung ha hecho realmente bien en esta edición, es el aprovechamiento del software para la enorme pantalla. Ya habíamos repasado las bondades de la implementación en otra nota, pero solo queda decir que todo lo que habíamos visto en la demo es cierto.

La multitarea entre apps de Microsoft es notable | Fuente: RPP

DeX inalámbrico, Link to PC y todo lo que ya vimos en el Note 20 Ultra y el S20 Ultra está disponible en esta versión de Z Fold, así que en este punto, quiero repasar las cosas que aun no teníamos listas y que nos fuimos encontrando durante la prueba y que pueden ayudarte a descubrir nuevas funciones asociadas al equipo:

Tres apps en grilla y una superpuesta | Fuente: RPP

Vista emergente inteligente. Si bien este sistema es parte de One UI, es muy útil cuando estamos con contenidos apilados. Outloook, WhatsApp y otras apps para notificación veloz pueden ser usadas como burbujas flotantes en ambas pantallas.

Así aparecen las burbujas de chat cuando accionamos este modo. | Fuente: RPP

Al darle clic podemos usar estas apps en modo flotante | Fuente: RPP

Apps a pantalla completa. En este apartado, puedes escoger qué apps son capaces de adaptarse a la pantalla completa cuando abres el dispositivo. Ojo que no es automático, y debes ajustar manualmente las que necesitas.

En este apartado podemos escoger las apps que pueden redimensionarse al cambiar de pantalla | Fuente: RPP

Launcher de multitasking. En el panel interno, podemos configurar nuestro propio grupo de apps para lanzar en conjunto y aprovechar el poder de la multitarea. Así podrás abrir tres apps sin problemas de manera predeterminada.

Podemos agrupar en tres las apps que podemos lanzar simultáneamente | Fuente: RPP

Los socios de siempre. La diferencia entre una buena idea y un buen negocio está en la cantidad de aliados que tienes para enfrentar un proyecto. Google, Spotify, Netflix y Microsoft son columnas claves para que este proceso de productividad y continuidad sea posible.

Así luce el panel mientras buscamos app para la parte de abajo. Los puntos son los lugares que nos permiten reajustar la ubicación y tamaño de cada aplicación | Fuente: RPP

Apps sin compatibilidad. Como habíamos mencionado, algunas apps no se adaptan al tamaño de pantalla o a las líneas de multitarea. El caso más importante es Instagram, que no solo se reinicia cuando cambiamos de pantalla, sino que modifica las publicaciones desde la pantalla externa. Algunos juegos tampoco están optimizados, así que debes tener un poco de cuidado.

Podemos usar la cámara en una parte del panel y la galería en otro | Fuente: RPP

Lo que falta. Lo primero es un replanteamiento de las tres apps simultáneas para el uso con la mano izquierda. Otro punto puede ser el aprovechamiento del espacio emergente a un lado de la pantalla cuando estamos viendo una película, como un breve notificador del contenido cuando estamos consumiendo multimedia y que podamos redimensionar al estar en Netflix, por ejemplo. Sin embargo, la evolución del entorno frente a las primeras versiones es evidente.

Las cámaras “no top” del Z Fold 2

El trio de cámaras se asemeja al implementado en el Note 20 Ultra, pero no son los mismos | Fuente: RPP

Aquí nos encontramos, seguramente, con el punto promedio. Este equipo cuenta con cinco cámaras: tres traseras y dos “delanteras” – una en la pantalla interna y otra en el cover – que nos entregan una experiencia promedio de uso. Nada extraordinario, salvo el modo de seguimiento, que ya mencionaré en un rato.

Foto con lente telefoto de noche | Fuente: RPP

Lente principal de noche | Fuente: RPP

Gran angular de noche | Fuente: RPP

Foto con gran angular | Fuente: RPP

Foto con el lente principal | Fuente: RPP

Foto con teleobjetivo a 2X | Fuente: RPP

Foto gran angular con foco LED púrpura | Fuente: RPP

Foto con teleobjetivo a 2X y luces naturales y artificiales. EL HDR es fenomenal | Fuente: RPP

Foto con lente principal. Aquí la luz natural oscurece el fondo de la escalera de bajada | Fuente: RPP

Foto con gran angular | Fuente: RPP

Foto gran angular detrás de un vidrio | Fuente: RPP

Foto con gran angular | Fuente: RPP

Las fotos son muy buenas, con un “color muy Samsung” y un lente angular que, por momentos, se convierte en el mejor elemento del trio. No son los lentes de las gamas altas de la surcoreana, pero van bien. Son muy similares a las del Z Flip en calidad.

Selfie con cámara delantera | Fuente: RPP

Selfie de noche con lente delantero | Fuente: RPP

Selfie con cámara delantera | Fuente: RPP

Lo divertido de las cámaras son los modos de disparo, y aquí Samsung hace algo realmente inteligente con el software: nos deja usar la pantalla delantera como Viewfinder para fotos y videos capturados con el trio de lentes. Ojo: hay dos maneras de hacerlo. La primera es usar la pantalla grande como principal y añadir el panel de la cubierta como viewfinder para el sujeto a retratar o registrar. El otro es cerrar el equipo, abrir la cámara y darle clic al “Modo Selfie”, que añade las opciones en la pantalla delantera y anula el panel interno.

RPP

Modo selfie con el Z Fold 2 | Fuente: RPP

Selfie con gran angular y luz artificial | Fuente: RPP

Foto con cámara gran angular en MODO SELFIE desplegando el equipo | Fuente: RPP

Para video, contamos con la grabación Bluetooth que ya vimos en otros modelos, y un sistema de tracking inteligente que usa los sensores traseros como un “gimbal” que sigue nuestro rostro mientras nos movemos. Va bien, pero tiene algunos errores de interpretación.

Rendimiento versus hábitos

Resultados con GeekBench 5 | Fuente: RPP

Aquí hay dos puntos claros: un teléfono de estas características no puede ser evaluado como un dispositivo tradicional, y eso nos lleva a entender que hay situaciones muy incómodas para el uso, así como ventajas enormes en el formato. Empecemos por el rendimiento, y es aquí en donde veremos lo mejor del terminal. 12GB de RAM empujando al poderoso Snapdragon 865+ con conectividad 5G, un modelo que se vende a nivel global, así que no te preocupes por Exynos aquí. 256GB de capacidad interna acompañan a la experiencia de uso, así que vas sobrado para todo lo que quieras meterle.

La captura de pantalla nos ofrece tres resultados simultáneos, además de la captura completa | Fuente: RPP

La multitarea está tan bien implementada, que pasar fotos o archivos entre ventanas se vuelve un proceso realmente sencillo. El hardware es responsable de la docilidad en el entorno, además de que los 120 hercios ayudan mucho a que todo se aprecie mejor.

En el panel principal tenemos 120 hercios, pero en el de la cubierta solo tenemos 60 | Fuente: RPP

Lo obvio: es un placer todo lo que le dispares como multimedia. Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, tus propios registros, todo se ve y suena bien. Los parlantes laterales nos dan una dimensión estéreo sinigual. Estuve usando el equipo con un case de amarida – accesorio que se vende en Perú -, un protector de fibra usado en balística y en la industria aeroespacial como protección y que tiene “patita” de soporte. Muy útil y estable, pese al tamaño.

El panel es perfecto para disfrutar de Netflix o YouTube | Fuente: RPP

La seguridad va bien en el reconocimiento facial, pero te recomiendo no activar los gestos en el sensor de huellas porque es muy sensible. Además, el reconocimiento de los dedos anduvo en un promedio poco menos que bueno: 6 de 10.

El software se adapta a la posición de la bisagra | Fuente: RPP

La conectividad es realmente buena, y las conexiones son muy veloces. Aquí en Perú no hay 5G, pero el Z Fold se mantuvo en 4.5G en todo momento, además de adaptarse rápido a redes WiFi de 5GHz, transmisión de pantalla, traspaso de archivos y conexión USB de mi Patriot PXD SSD para extraer datos.

Ahora, veamos el lado del hábito con un equipo de esta naturaleza.

Es poco práctico para las emergencias. Como te mencionaba, a veces se me complicaba mandar un texto urgente por la cantidad de errores que tenía al escribir en la pantalla pequeña. Esto no es un problema del equipo, sino un tema de hábitos con teléfonos “normales”.

Sí se siente el peso. Estamos hablando de poco más de 280 gramos en el bolsillo todo el rato. En esa condición, es necesario acostumbrarte a sus dimensiones.

Demasiadas opciones. Entiendo que es un equipo que responde a mis necesidades, pero hubo algo muy extraño siempre: el debate interno de “debo abrir o no el panel”. Con el Z Flip, sabía diferenciar el tema claramente. Con el Z Fold 2 el tema fue distinto, porque entraba en ese conflicto varias veces, entendiendo que casi todo lo podía hacer con la pantalla cerrada. Raro, en verdad.

Recibir una llamada es un caso parte. Cuando tenemos el equipo en modo Tablet, debemos usar altavoz o cerrar el equipo, algo que añade un paso adicional a lo tradicional.

Una autonomía que sorprende

Tenemos carga inalámbrica en este modelo | Fuente: RPP

En este caso, la sorpresa viene porque igualamos los tiempos de autonomía de smartphones tradicionales. Incluso, me duró más que el propio Note 20 Ultra, y eso confirma mi teoría sobre Exynos. Con un equipo de dos paneles, he logrado obtener hasta 6:30 horas de uso de pantalla.

Ha mantenido una vida útil dentro del promedio, pero consideremos que tiene dos pantallas y un procesador muy potente | Fuente: RPP

Carga a 25 Watts, lo que ayuda a recuperar energía para parte de la noche. Además, la carga inalámbrica es cumplidora, aunque el equipo calienta ligeramente en ese proceso. Sorprende que los 120 hercios del panel más grande no impactaran tanto al equipo, y es evidente que el uso del panel externo reduce el consumo energético en todo sentido. Doble tiro certero de los coreanos.

¿Vale la pena?

Es un equipo realmente versátil, pero tiene algunos compromisos por diseño | Fuente: RPP

No es una PC, ni una Tablet. Es un teléfono. Como teléfono, es muy caro. Es sorprendente el nivel de tecnología que Samsung muestra con este equipo, pero el precio será la eterna constante a tomar en cuenta. Sin duda, es un dispositivo que está listo para todo, y que podría ser la navaja suiza de todo creador de contenido. ¿Quién necesita un Z Fold 2? Muchos, pero no todos tienen el dinero.

Aquí no solo vemos innovación, sino también el futuro inmediato de Samsung. Es el nuevo norte de los equipos plegables, y eso está fuera de discusión. Es el mejor teléfono de su categoría, con un software potenciado en todos los aspectos y con la promesa de no ser una moda, sino la tendencia más clara en la siguiente década.

Es caro, pero tiene una enorme implementación | Fuente: RPP

* Cedido a préstamo por Samsung Perú desde el 16 de setiembre hasta la publicación de esta reseña

