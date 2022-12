NIUSGEEK tiene a prueba al Samsung Galaxy S21 Ultra | Fuente: RPP

Es un año complicado para la gama alta en Android. Con las limitaciones económicas a nivel global en medio de la pandemia de COVID-19, los presupuestos se ajustan ante las condiciones cambiantes de la economía. En un contexto tan complejo, Samsung no descuida sus frentes y, tras un exitoso 2020 en ventas del S20 FE y el Note 20 Ultra, presenta en sociedad al Galaxy S21 Ultra. NIUSGEEK ya lo puso a prueba y esta es nuestra opinión.

Estas son las especificaciones del equipo: SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA TAMAÑO 165.1 x 75.6 x 8.9 mm PESO 227 g PANTALLA 6,8" DYNAMIC AMOLED 2X 3200 X 1440 120Hz 1500 nits 20:9 OS Android 11 | One UI 3.1 CPU Exynos 2100 5nm GPU Mali G78 mp14 ALMACENAMIENTO UFS 3.1 sin expansión microSD: 128GB | 256GB | 512GB RAM 12GB | 16GB CÁMARA PRINCIPAL 108 MP, f/1.8, 24mm 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS CÁMARA TELEFOTO 10 MP, f/2.4, 70mm 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x zoom CÁMARA PERISCÓPICA 10 MP, f/4.9, 240mm, 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x zoom CÁMARA GRAN ANGULAR 12 MP, f/2.2, 13mm 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video CÁMARA DELANTERA 40 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.7µm, PDAF MULTIMEDIA PARLANTES ESTÉREO | HDR10+ | 32-bit/384kHz audio AKG SEGURIDAD SENSOR BAJO PANTALLA | DESBLOQUEO FACIAL | IP68 | Gorilla Glass Victus CONECTIVIDAD 5G | WiFi6e | BT 5.2 | NFC | UWB | USB-C 3.2 | Samsung Wireless DeX | AUTONOMÍA 5000mAh | Carga rápida a 25W | Wireless a 15W | PD 3.0 | Reversible a 4.5W

El módulo de cámaras se complementa con los botones de volumen y bloqueo en esta esquina que extiende el material del borde | Fuente: RPP

Ganando milímetros en el diseño

Si ponemos a este S21 en una línea de tiempo, veremos que es una sucesión natural de lo visto en las ediciones Ultra de los S20 y Note 20. Para empezar, tenemos la misma distribución de botones en los bordes de metal, pero este año tenemos al borde derecho extendiendo su alcance hasta el módulo de cámara, en un efecto que proyecta continuidad en el material usado en los laterales.

El vidrio trasero es realmente opaco y no adhiere tantas huellas dactilares | Fuente: RPP

El peso está mejor distribuido que en el S20 Ultra, y el bump del arreglo de lentes trasero es menos molesto de lo que esperaba. Este acople en diseño al borde me gusta, y mucho. Eso sí, acentuaron un poco más la curva en la pantalla, y se nota.

Comparativa entre el diseño del S21 Ultra y el Note 20 Ultra | Fuente: RPP

Lo que también sorprende es el look en negro del equipo. Además del maravilloso trabajo para reducir la presencia de huellas en la tapa trasera, es innegable que es un equipo que se mimetiza demasiado con las sombras. En algunos casos, perdía el detalle del borde entre los sensores y la tapa cuando dejaba el equipo bajo una sombra directa.

Aun es un poco grande para la mano promedio | Fuente: RPP

Afortunadamente, Samsung eliminó el “tatuaje” bajo el lente periscópico. Gracias.

Alta resolución en alta tasa de refresco

La pantalla es un placer | Fuente: RPP

Si Samsung tiene puntos de consistencia en cada modelo, uno de esos es la capacidad que tienen para superar el trabajo en pantalla del año pasado. Este año, la firma corrige las opciones del 2020 y nos da un panel a 120 hercios y con resolución WQHD+, las dos al mismo tiempo y sin condiciones.

El panel soporta hasta 3200 x 1440 pixeles de resolución | Fuente: RPP

Además de tener esta tecnología de refresco, es la primera generación S en incluir la tecnología Dynamic AMOLED 2X para la gestión en los hercios que admite la pantalla, que van desde los 10 hasta los 120 en función de lo que vemos en el panel.

También contamos con soporte para 120 hz | Fuente: RPP

Hablarte de la calidad de colores, los ángulos de visión y la definición de cada elemento en el panel es redundar con una serie de notas que hemos realizado en NIUSGEEK. Cada generación logra conseguir una mejor cuota que la otra, y esa consistencia es evidente. Eso sí, 1500 nits de emisión de luz es una auténtica locura en esta pantalla.

Tenemos un ligero borde lateral curvo | Fuente: RPP

Otro de los detalles nuevos en esta versión es el soporte para S Pen, y va tal y como lo esperas en el Note 20 Ultra, salvo algunos detalles. Por ejemplo, los gestos aéreos para cámara y multimedia no están disponibles. Sin embargo, podemos escribir con panel apagado, usar PEN UP, escribir en pantalla activa, ampliar ciertas zonas y aquellas tareas que encontramos por defecto en el S Pen de Tablets. Incluso mantienen el sonido cuando escribimos sobre pantalla.

El S Pen del Note 20 Ultra funciona sin problemas en el S21 Ultra | Fuente: RPP

En mis pruebas usé el S Pen de un Note 20 Ultra y el reconocimiento fue inmediato. Apenas acerqué el S Pen, el menú flotante apareció con las opciones. Para activar la escritura en pantalla apagada, debes darle un tap a la pantalla con la punta del S Pen mientras presionas el botón lateral del lápiz.

Tenemos las mismas herramientas que el formato NOTE, pero no cotamos con gestos aéreos | Fuente: RPP

Personalmente no es algo que use mucho, básicamente porque no tengo dónde guardar el S Pen en el equipo. Aquí si tenemos un punto en el que el Note se mantiene por encima.

ONE UI 3.1 y su evolución a la simpleza

La interfaz de ONE UI sigue siendo minimalista y fácil de usar con una mano | Fuente: RPP

Desde caja, el Galaxy S21 viene con Android 11 y One UI 3.1, la nueva versión de la capa personalizada de Samsung. Frente a las generaciones anteriores: las diferencias son mínimas:

Tenemos transparencias en la barra de notificaciones | Fuente: RPP

Animaciones más fluidas. En este caso, los 120 hercios respaldan la fluidez del sistema en todo momento, ya sea para pasar a pantalla completa, como el uso de las burbujas de notificaciones o el modo de juego.

Tenemos Android 11 corriendo en este dispositivo | Fuente: RPP

Transparencias. Con esta actualización, el fondo de la barra de notificaciones y accesos rápidos se difumina para resaltar las opciones en frente.

Smart Things a la mano. A diferencia de Android puro, Samsung añade Smart Things para la veloz gestión de los equipos IoT en casa. Siempre uso Google Home, pero en este caso el equipo me deja activar los dispositivos de manera más veloz.

Contamos con un espacio para Smart Things desde la barra de notificaciones | Fuente: RPP

Samsung DeX inalámbrico para PC. Si ya teníamos DeX inalámbrico para televisores o receptores, ahora lo tenemos directamente en PC.

Sin duda, la parte mejor implementada en One UI 3.1 es la cámara.

Las cámaras que más he disfrutado

El arreglo de cámaras del Samsung Galaxy S21 Ultra | Fuente: RPP

Estamos ante un combo mejorado en todos los sentidos, respecto al S20 Ultra. Es, a todas luces, un sistema más maduro y completo que el anterior en cada apartado. En el caso del lente principal, arroja más detalle en todo sentido, obteniendo un rango dinámico muy bien logrado en cada condición lumínica.

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Ahora tenemos MACRO en el S21 Ultra, disparando desde el gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto con gran angular en modo automático | Fuente: RPP

Foto con gran angular en modo automático | Fuente: RPP

Foto con gran angular en modo automático | Fuente: RPP

El zoom aun está en proceso de mejorar, pues el 30X arroja mejores resultados que la generación anterior, aunque aun falta agregar detalles. Eso sí, la estabilización es otra cosa en este S21 Ultra, y es más probable que nuestras tomas no sufran de movimientos involuntarios con este nuevo sistema.

Foto con Zoom a 10X | Fuente: RPP

Foto con Zoom a 30X | Fuente: RPP

Foto a 30X de zoom | Fuente: RPP

Foto a 30X de Zoom de noche | Fuente: RPP

Foto de las antenas del Morro Solar tomada desde Aramburú en Miraflores | Fuente: RPP

Foto a 40X de zoom | Fuente: RPP

Zoom a 10X en modo nocturno | Fuente: RPP

Foto a 50X de Zoom | Fuente: RPP

De noche, el equipo anda bien, sin complicaciones. Salvo en el zoom a 30X en estas condiciones, cada disparo se procesa de manera rápida y eficiente.

El video tiene varios detalles: por un lado, tenemos una mejor calibración de colores. Por otro, podemos intercambiar entre lentes a 4K en 30fps, pero también podemos grabar a 60fps con cada lente de la cámara, incluyendo el delantero. EL modo profesional de video ya reconoce el lente gran angular, y eso ayuda mucho a que la calidad de nuestros videos sea más dinámica para disparar en primera persona y usar, de ese modo, los audífonos Bluetooth como micrófonos. Por último, la opción de director nos permite escoger el lente que queremos usar para la toma y añadir la cámara delantera.

La cámara delantera es un placer, tanto para fotos como para video. Reduce esos saltos de luz que otras marcas presentan en la gama alta y obtiene mucha luz de noche.

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

El lente delantero es capaz de enfocar | Fuente: RPP

Foto con lente delantero con baja luz | Fuente: RPP

Foto con lente delantero y modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Sí. Me emociona saber que Samsung no solo ha mejorado las fallas del S20, sino que aun tiene margen de exploración. El zoom volvió a ser divertido.

Exynos comienza a convencer

Puntaje obtenido en Geekbench | Fuente: RPP

No puedo poner en duda el poder de este equipo. Sin embargo, para muchos la elección de Exynos para la región provoca dudas. A diferencia de otras versiones, este 2100 está desarrollado en una arquitectura nueva, y que parece haber reducido la brecha de Snapdragon en varios sentidos.

La perspectiva de Director va fluida, pese a estar recibiendo imagen de 4 sensores en tiempo real | Fuente: RPP

Quiero aprovechar para contar mi proceso de convivencia con el equipo. Cuando recibí esta unidad de prueba, me preocupó que calentara demasiado en la esquina superior izquierda del panel, justo en la parte en donde se aloja la palca. Junto con eso, la vida útil de la batería era menor de la esperada. Recibí dos updates en el equipo, y esos problemas desaparecieron.

Pese a contar con especificaciones altas, el optimizador es realmente eficiente para mejorar el rendimiento | Fuente: RPP

En general, el equipo no concede en temas de ejecución. Impecable para abrir las apps, recio para empujarlas al extremo cada tarea. Tenemos 12GB de RAM, una combinación que no tuvimos la oportunidad de probar en el Note 20 Ultra que llegó a nuestra región y que agiliza todo en el equipo. Esto, sumado al almacenamiento UFS 3.1, nos garantiza una velocidad de lectura y escritura tremenda.

La conectividad 4G de Claro en el S21 Ultra | Fuente: RPP

En temas de conectividad, esta versión de prueba es compatible con redes 5G. Por obvias razones, no puedo contarte qué tal se comporta en esta banda, pero sí que puedo compartir mi experiencia de conectividad 4G en calle. Cero problemas de conexión, cero caídas. En el caso del WiFi, la estabilidad era sólida, aunque, por momentos, WhatsApp Web perdía contacto con el teléfono cuando dejaba de usarlo. Fuera de eso, todo tipo de descargas y subidas respondía al tope de red disponible siempre.

El modo juegos añade información útil sobre el rendimiento del equipo | Fuente: RPP

El Bluetooth 5.2 mejora considerablemente la estabilidad con los audífonos. Probé mis Bose QC35 II, los AKG N700, los Huawei FreeBuds Studio, los Galaxy Buds Plus y los Live. Ninguno dejó de estar conectado, ni tampoco caía la transferencia en alta calidad de Tidal.

El equipo cuenta con parlantes estéreo para una mejor reproducción de contenido multimedia | Fuente: RPP

La multimedia es un placer. Parlantes estéreo, contraste altísimo, compatibilidad con HDR10+ y una pantalla que emite un nivel asombroso de color. No hay quejas en absoluto en este apartado, salvo que el sonido de los parlantes es menos consistente y un poco más plano frente al iPhone 12 Pro, mi referente actual para las bocinas de un smartphone.

El sensor de huellas funciona mejor que el instalado en el S20 Ultra | Fuente: RPP

El sensor de huellas es más preciso y veloz, gracias a que la superficie de contacto es mayor y la velocidad de gestión reduce la latencia entre la colocación del dedo y el desbloqueo. KNOX sigue siendo una roca, y el desbloqueo facial aun lidia con las mascarillas.

La gestión de batería con este Exynos

Uso promedio del equipo con la configuración de pantalla al máximo | Fuente: RPP

El segundo punto de preocupación cuando hablamos de Exynos es la batería. Como señalé antes, mi preocupación mayor era el consumo energético antes de los updates recibidos. Desde entonces, he mantenido la resolución máxima con los 120 hercios, y estoy satisfecho con la gestión.

Este era el rendimiento antes del update | Fuente: RPP

En promedio, he obtenido hasta 5 horas de pantalla en mi rutina habitual, con un rezago de 10% al cierre de jornadas de 12 horas. Entre Prime Video, juegos, Feedly y redes sociales, mi consumo se mantuvo en ese rango. Antes del update, era de 2 horas.

Por otro lado, la carga se mantiene en 25W, aunque contamos con PD 3 y podemos usar el poder de un cargador más potente – o cualquier otro ya que este equipo no trae un cargador en la caja -. En mi caso, bastaron los tradicionales 90 minutos para tener carga completa.

La actualización trajo mejoras para la gestión energética | Fuente: RPP

Creo que Samsung ya debería considerar un trabajo propietario de carga más veloz, sobre todo en esta gama. 2020 ha sido un año en el que otras marcas han aprovechado sistemas realmente veloces de carga, y aun tenemos 25W en la surcoreana. Es un detalle que, creo, mejoraría la experiencia integral de un equipo que queremos usar siempre.

¿Vale la pena?

Un rendimiento sólido, una pantalla tremenda, un gran combo de cámaras... pero aun con una velocidad de carga por debajo del promedio | Fuente: RPP

Sí, pero con condiciones. Samsung se ha vuelto el sólido líder en Android en base a una serie de atributos propios y de terceros. No solo la capacidad que tienen para mejorar un producto eficiente cada año marca la diferencia, sino que la extrema colaboración con socios como Netflix, Microsoft, Google, Spotify y otras firmas soporta un producto con capacidad para funcionar bien en todo nivel.

Sin embargo, el precio puede ser un factor adverso. Exynos ha mejorado mucho este año, pero la velocidad de carga ya resulta una desventaja frente a otros competidores que usan Snapdragon bajo el chasis. Además. El hecho de dar soporte a un S Pen y no tener un espacio en dónde guardarlo nos da un paso más en el uso. Es un equipo muy completo, y de compra recomendada, pero aun Samsung nos tiene algunos pendientes por mejorar. Frente a un S10 o un Note 10+, no lo pensaría mucho.

* Equipo cedido a préstamo por Samsung Perú desde el 29 de enero hasta la publicación de la reseña

