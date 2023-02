NIUSGEEK tiene a prueba al Samsung Galaxy S20 FE | Fuente: RPP

A veces, los adjetivos afectan la manera en la que vemos el mercado de smartphones, y reaccionamos con altas expectativas sobre un producto que añade “Pro”, “Plus” “Ultra”, “Max” o cualquier otra palabra llamativa en la caja. Con los beneficios necesarios de la gama alta, un producto puede ser excelente sin necesidad de destacar en nada. NIUSGEEK pone a prueba al Samsung Galaxy S20 FE, el teléfono que no necesita demostrar que es el mejor para serlo.

Estas son las especificaciones del equipo

Ligereza de “A” con beneficios de “S”

Hay mucho de ambos catálogos en este S20 FE. Para empezar, tenemos la ligereza de la gama media de los surcoreanos, combinada con el diseño actual de la gama alta. Un combo atractivo y simple, que cuenta con una espalda “casi” libre de huellas y una distribución de botones tradicional. Estamos lejos del vidrio glamoroso, de las espaldas refractarias, de los tatuajes en la cámara, de todo lo llamativo en los modelos más caros.

Diseño muy 'Samsung 2020' | Fuente: RPP

Quizás la diferencia radica en el grosor del marco, pero el resto lo tenemos: botones de volumen y bloqueo a la derecha, bandeja para SIM y microSD arriba y puerto USB-C con parlante abajo. Sobre el panel delantero se aloja el parlante superior para el sonido estéreo.

Son las curvas que hemos visto en el Note 20 Ultra | Fuente: RPP

No hay nada que reprochar al diseño de Samsung, y resume en todas sus líneas el 2020: nada espectacular, nada grandioso, nada fuera de sitio.

Suficiente panel para el equipo

El panel AMOLED de 6,5 pulgadas reproduce bastante bien los colores | Fuente: RPP

No podemos esperar menos de Samsung en el panel de este equipo, y casi no hay problemas con nada. Un AMOLED de 6,5 pulgadas que exhibe 120 hercios de tasa de refresco y que no condiciona a una mayor resolución por la velocidad de pantalla. 120 hercios y punto.

En esta versión tenemos 120 hercios en la tasa de refresco | Fuente: RPP

Además, el AMOLED nos otorga compatibilidad con HDR10+, “Always On Display” y sensor de huellas bajo panel. Nuevamente, la fórmula de “lo necesario” se mantiene en este S20 FE.

Contenido bajo el sol sin problemas | Fuente: RPP

Salvo algunos toques fantasma en el software previo – un error que desapareció con una oportuna actualización antes de que publicara esta reseña -, la experiencia de uso ha sido igual a la de todos los productos de la marca surcoreana que he probado este año.

One UI sin sobresaltos

Nos encontramos con Android 10 actualizado a octubre 2020 | Fuente: RPP

Con cada actualización, Samsung ha sabido dotar a todo su catálogo de funciones similares. Por eso, no es novedad que este S20 FE herede gran parte de lo que hemos visto en el Note 20 Ultra o el S20 Plus.

Android 10 y la versión 2.5 de OneUI nos trae toda la capacidad de la gama alta en este equipo: DeX, grabación de audio con micrófonos externos o Bluetooth en video profesional, Knox, conexión a Windows 10 y todas las bondades que hemos repasado en todos los equipos de Samsung se incluyen en esta versión.

El contenido se ve sin problemas en la interfaz One UI | Fuente: RPP

En temas de parches, justo hace unos días llegó la actualización de seguridad de octubre 2020, así que puedes andar tranquilo. SI no te parece suficiente, el partnership con Google, Microsoft, Netflix, Spotify y otras empresas garantiza una experiencia completa y sin necesidad de instalaciones adicionales.

Cámaras muy sobrias en números

El trío de cámaras se aloja en el rectángulo de la tapa trasera | Fuente: RPP

No vas a ver números siderales en este equipo. El trío de cámaras de 12+8+12 es, quizás, el combo más austero que hemos visto en la gama alta del 2020. Pese a eso, es un sistema que trabaja como todo producto Samsung de gama alta: bien.

Foto con lente principal en automático... el foco está detrás del perro | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con teleobjetivo 3X | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

El lente principal y el gran angular son los mismos que vemos en el Z Fold 2, y el resultado es calcado. Buen detalle, colores con saturación justa, buen ingreso de luz y eficiente profundidad de campo. El telefoto está un pasito detrás en la métrica, pero no desentona en el uso normal.

Foto con lente principal a corta distancia | Fuente: RPP

Foto con lente principal en primer plano | Fuente: RPP

Podemos lograr hasta 30X de zoom digital con el equipo, y obtener resultados sin mucha distorsión. Todo bien.

La luna casi no se aprecia desde el gran angular | Fuente: RPP

A 10X se puede apreciar sin problemas | Fuente: RPP

La luna a 30X de zoom digital | Fuente: RPP

El lente delantero es muy parecido en especificaciones y resultados al Galaxy A51, pero eso también es un acierto cuando le sumamos el proceso gráfico del Snapdragon 865. Sin embargo, para video siento que sus colores bajan un poco en calidad, y acentúan esa diferencia en la noche.

Selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Selfie con poca luz y quitando color del fondo. Esta herramienta viene incluida en el 'enfoque dinámico' | Fuente: RPP

Selfie con lente delantero amplio | Fuente: RPP

De noche, el equipo se comporta dentro de lo esperado y minimiza muy bien el ruido en el lente principal. Sin embargo, el gran angular resulta un poco más opaco, aunque es mejorable con el Modo Noche que incluye el sistema.

Foto con lente principal sin ajustes en Modo Noche | Fuente: RPP

vModo noche en interiores con poca luz | Fuente: RPP

Foto en modo noche con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto en modo noche con lente principal | Fuente: RPP

En video, el equipo transita sin problemas entre lentes, y captura muy bien el audio cuando cambiamos entre el lente delantero y los traseros:

Un trio de cámaras dentro de lo esperado, sin cifras astronómicas ni sensores completos de gran alcance. Lo necesario y lo que necesitas en el día a día está en este S20 FE.

El secreto del éxito: el rendimiento

Este es el puntaje que obtiene el S20 FE en Geekbench | Fuente: RPP

Vamos a ser claros. Una estrategia como la del S20 FE tiene todo el sentido del mundo cuando la aplicas sin sobredimensionar la experiencia, y entregando los puntos clave de una gama alta en el punto preciso. En este caso tenemos el Snapdragon 865 con 5G, pero a Perú y otros mercados de la región llega con Exynos 990 con 4G. Si has seguido mis reseñas, entenderás el porqué de mi aclaración. Si no entiendes la referencia, te lo aclaro ahora.

Son dos asuntos importantes: el primero es que siempre he notado que los procesos con Exynos son ligeramente más pesados en multitarea que con los equipos que traen Snapdragon. Nada grave, sobre todo si nunca usaste dos equipos iguales con distintos procesadores. Si no es tu caso, vas a vivir cómodo con el 990. El segundo punto te lo comento después.

El paso de apps es muy fluido | Fuente: RPP

En concreto, estamos ante uno de los equipos mejor balanceados en hardware y funcionamiento. Todo funciona como debe, sin hipos ni problemas, sin fallas ni espasmos.

La calidad gráfica de los juegos es evidente en este S20 FE | Fuente: RPP

Las llamadas van bien, al igual que la conexión a redes wifi o de datos. No he tenido interrupciones en descargas ni problemas para ubicación por GPS. Funciona como un equipo de su categoría debe funcionar. El bluetooth no me falló en ningún momento mientras usaba los WH-1000XM4 o los Buds Live.

La multimedia es fenomenal. Con los parlante estéreo tenemos una de las experiencias más gratas de visualización, en conjunto con la pantalla y el peso del equipo. Netflix y YouTube tienen una imagen más dinámica. Recuerda que tenemos un audio tuneado por AKG y que es capaz de reproducir contenido a 32 bits.

El sensor de huellas funciona muy bien | Fuente: RPP

El sensor de huellas funciona como en el resto de los equipos Samsung con el sistema bajo pantalla: bien, pero no perfecto. 8 de 10 en este equipo.

Sin pretensiones, el equipo resulta ser un gran combo de soluciones. Sin mucho sobresalto, el S20 FE es capaz de igualar el rendimiento de los Ultra este año, salvo por condiciones muy únicas de esos equipos. Entre el Note 20 normal y este S20 FE, no hay mucho qué defender en el S-Pen.

Autonomía sobresaliente

El segundo punto sobre Exynos es este: la autonomía. Me hubiera gustado probar el modelo que se venderá localmente, pero hemos tenido este Snapdragon a disposición y es el trabajo que nos toca. La batería de 4500 mAh se ha comportado estupendamente, dando todo a 120 hercios.

Tenemos carga inalámbrica de 15 watts en el S20 FE | Fuente: RPP

Casi todos los días llega al día justo con 20% de batería, y un uso de pantalla de hasta 6 horas. La carga de 25 watts me permitía tener al equipo alimentado de cero a 100 en poco más de 75 minutos. Ojo, tenemos carga inalámbrica de 15 watts, y carga reversible de 4.5, las mismas credenciales que el Z Fold 2 de dos mil dólares.

¿Vale la pena?

Ha sido una revelación este S20 FE | Fuente: RPP

Debo hacer una comparación necesaria, y todo apunta hacia el POCO F2 Pro de Xiaomi por propuesta. Ambos apuntan a traer a menor costo las implementaciones de gama alta, y si bien el equipo chino tiene un menor costo, hay que aclarar las cosas.

Este S20 FE modelo lapida a Xiaomi en ese nivel: slot para microSD, pantalla de 120 hercios, carga inalámbrica, protección IP68, un mejor combo de cámaras, un software más maduro, conectividad completa con Windows, un sistema operativo complementario para escritorio y sonido estéreo. Por un poco más de inversión, añades todo eso para mejorar al F2 Pro. El tema es que, a nivel local, el S20 FE llegará con Exynos, y el F2 Pro lleva S865. Pese a eso, la balanza en costo beneficio es más clara con este S20 FE.

Samsung ha dado en todos los clavos necesarios con este equipo. Simpleza, dinámica, eficiencia y precio son los pilares sobre los que este S20 alimenta a ese fan de la marca que, ahora, puede confiar en que su firma tecnológica favorita replantea condiciones para mejor. Yo iría por él. No sé qué esperas.

Tiene sólidos argumentos para competir con gama premium este año | Fuente: RPP

* Por lanzamiento, Samsung anuncia este equipo a 2499 soles (configuración base de 128GB de almacenamiento con 6GB de RAM y procesador Exynos 4G) en todos los puntos de venta desde este 30 de octubre y por tiempo limitado. El modelo de 256GB tendrá un costo de salida de 2799 soles. Con la compra del equipo, Samsung ofrece 300 soles de descuento para uso en la tienda virtual.

** Equipo cedido a préstamo por Samsung Perú desde el 19 de octubre hasta la publicación de la reseña

Te sugerimos leer