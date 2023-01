El poderoso Red Magic 5S pasó por NIUSGEEK | Fuente: RPP

El mercado gaming se va ampliando en el segmento móvil, y es una tendencia clara en Asia, en donde el juego desde smartphones es una actividad recurrente. Sin embargo, son poco comunes en este lado del mundo, y por eso nos llamó tanto la curiosidad probarlo. Tras algunas semanas de uso, ya podemos compartir nuestras impresiones sobre el Red Magic 5S de Nubia.

Estas son las especificaciones del equipo:

RED MAGIC5STAMAÑO168.6 x 78 x 9.8 mmPESO220 g PANTALLAAMOLED 6.65" 1080 X 2340 19.5:9 144 Hz OSANDROID 10 | RED MAGIC OS 3.5CPUQualcomm SM8250 Snapdragon 865 GPUAdreno 650ALMACENAMIENTO128, 256GB | UFS 3.1RAM8, 12 O 16GBCÁMARA PRINCIPAL64 MP, f/1.8, 26mm 1/1.72", 0.8µm, PDAFCÁMARA MACRO2 MPCÁMARA GRAN ANGULAR8 MP, f/2.0, 120˚, 13mm 1.12µmCÁMARA DELANTERA8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µmMULTIMEDIA32-bit/384kHz audio | parlantes estéreoSEGURIDADSensor de huellas bajo pantallaCONECTIVIDAD5G | WiFi 6 | USB-C 3.0 | GPS | NFCAUTONOMÍA4500 mAh | Carga rápida de 55W con accesorio

Imagen de la tapa trasera del Red Magic 5S | Fuente: RPP

El diferencial en el diseño

De entrada, nos damos cuenta de que no es un teléfono ordinario. Las curvas en cada esquina distan mucho de la actual tendencia en construcción y los laterales ligeramente hundidos son los más cargados que he visto en un teléfono en años. Este apartado tiene para rato.

Así luce el LED notificador con el logo de Red Magic en la base | Fuente: RPP

Al lado derecho de la pantalla tenemos los botones de volumen y bloqueo muy al medio del aluminio, y están ahí porque no hay otro sitio en dónde ubicarlos. Sobre ellos reposa una rejilla que sirve para permitir la salida de aire al ducto de ventilación del equipo – sí, ya empezamos con las rarezas – y en los extremos de ese lateral se ubican dos zonas de presión muy sensitivas con 300 hercios de refresco, que virtualizan toques en pantalla para los juegos, al mejor estilo de los gatillos en un mando de PlayStation.

En el borde izquierdo tenemos el switch para accionar la parte de juegos, uno de los agujeros de ventilación y los pines para el docking station. | Fuente: RPP

Al lado izquierdo tenemos un selector de posiciones de color rojo que permite intercambiar entre el escritorio de Android y el “Modo Juegos” que acciona inmediatamente el ventilador, y que permite una ligerísima brisa de aire en la rejilla del lado contrario. Un poco más abajo, nos topamos con un conector a dock de 7 pines, un accesorio que RedMagic tiene para mejorar la experiencia de uso.

El arreglo de componentes es tremendo | Fuente: RPP

En la parte de abajo nos encontramos con uno de los dos parlantes – sí, estamos ante un equipo estéreo -, el puerto USB-C y la bandeja para las dos nano SIM. No hay expansión por microSD. Arriba descansa, solitario, el ingreso para audiófonos.

El equipo carece de notch, pero cuenta con bordes muy anchos en la parte superior e inferior | Fuente: RPP

La tapa trasera nos reserva un par de sorpresas en esa superficie de vidrio esmerilado que mejora el agarre sin case – viene uno que protege muy bien el equipo, dicho sea de paso – y que permite que una franja más “glossy” destaque en medio de la espalda, junto a una placa que resalta la marca y una inscripción “Ag” que tiene dos referencias: el color plateado y la integración de una placa enchapada en plata para mejorar la conductividad térmica.

La franja permite que el sistema de tres lentes destaque, junto al discreto flash LED en la punta del arreglo. La cereza del diseño es el pequeño LED rojo con el logo de Red Magic alojado al lado opuesto de las cámaras y que puede ser configurable para notificar o mantenerse encendido. Es, sin duda, un teléfono muy distinto a lo que hemos visto en todo este 2020.

La fortaleza del AMOLED

Los colores del RM5S son muy intensos | Fuente: RPP

Aquí debemos hacer un balance respecto al Mi 10T Pro de Xiaomi, equipo que también cuenta con un panel de 144 Hz, pero IPS. Aquí tenemos un AMOLED, y se nota la enorme diferencia entre uno y otro. En colores, en sensación de fluidez, en contraste, en prácticamente todo. Además, tenemos la posibilidad de reducir la tasa de refresco a 90 y 60 hercios, instancias ligeramente más eficientes para la gestión energética.

Tenemos simetría para el contenido multimedia | Fuente: RPP

En este caso, y a diferencia del equipo gama alta de Xiaomi, no tenemos un borde más delgado. En este caso tenemos un panel de anchos bordes superior e inferior, y no pasamos por el “notch” o el agujero en pantalla. Puede estar bien para algunos, pero se siente un panel limpio de interrupciones.

Los tonos negros son muy buenos y los ángulos de visión no sufren | Fuente: RPP

Junto con el beneficio del AMOLED, tenemos “Always On Display” configurable con GIFS, el logo de la marca o alguna gráfica personalizada que queramos añadir a la pantalla.

Podemos modificar la tasa de refresco a 60, 90 y 144 hercios | Fuente: RPP

Estamos ante una pantalla de buen color y gran respuesta táctil, sin toques “fantasma” y con una intensidad más o menos ubicada entre los 450 y 550 nits de luminosidad promedio. No es un problema bajo el sol, pero no es lo más intenso que verán tus ojos.

RedMagic OS necesita aprender español

Aquí nos encontramos con una frontera distinta de Android 10. En este caso tenemos la versión “Red Magic OS 3.5”, una pesada capa de personalización que se agiliza por los 8Gb de RAM y la pantalla de 144 hercios. Eso sí, desde el saque te digo que la experiencia de traducción en el launcher al español tiene varios errores y fallas. Seguramente algunas herramientas no podrán ser halladas con el buscador de configuración o algunas etiquetas pueden darte la impresión equivocada sobre la tarea que buscas.

Configuración básica del launcher. El wallpaper gira si encendemos el ventilador | Fuente: RPP

La fluidez del sistema es soportada por el procesador, la RAM y la tasa de re3fresco de la pantalla | Fuente: RPP

Lo más destacado del software es el launcher para juegos, que se activa con el switch añadido al lado derecho del panel. En este sitio, ingresamos al carrusel de aplicaciones que se añaden como juegos al sistema, aunque uno también puede hacerlo manualmente.

En esta ventana accedemos a los jueghos instalados en el equipo | Fuente: RPP

Esta ventana lateral permite acceso rápido a todas las configuraciones en nel Modo Juegos | Fuente: RPP

Los botones Ly R pueden moverse con la yema de los dedos sobre la pantalla para virtualizar su toque | Fuente: RPP

Podemos potenciar el trabajo de la GPU o la CPU independientemente | Fuente: RPP

Este modo permite usar WhatsApp de manera flotante. Es la única app compatible con este formato. | Fuente: RPP

En este apartado tendremos toda la configuración necesaria para configurar nuestra experiencia de juego: darle más peso al procesador o a la parte gráfica, activar los ventiladores, capturar pantalla en cuadros o video, la optimización de cuadros en base al juego, la velocidad de nuestra conexión, estadística de rendimiento, acceso a WhatsApp como app flotante, y otros atajos personalizados que el usuario puede generar.

En este modo también podemos acceder a la configuración del ventilador externo | Fuente: RPP

La configuración del ventilador permite activarlo en el proceso de carga a ciertas horas | Fuente: RPP

Esta suite es muy completa y cuenta con una sección para los periféricos. Aquí es donde podemos activar el ventilador externo que enfría de manera más veloz el equipo. En nuestra unidad de prueba tuvimos acceso a este adaptador, pero realmente no es algo que quieras tener cerca a l equipo en todo momento.

En este apartado también encontraremos las opciones para activar otros periféricos compatibles con el Red Magic 5S | Fuente: RPP

La suite de edición de fotos y capturas nos permite añadir un borde que simule una pantalla de smartphone | Fuente: RPP

Dentro del apartado Android, la personalización es un poco más pesada, pero el equipo parece responder bien a eso. Contamos con muchos elementos precargados para configurar la apariencia del fondo, la animación de la pantalla apagada, los íconos, los wallpapers dinámicos, todo. Es un equipo personalizable.

El equipo incluye tweaks como la pantalla pequeña, aunque son muy pocas las apps compatibles | Fuente: RPP

En el caso de la edición de fotos, contamos con una completa suite para coloración, corte, aplicación de mosaicos para información sensible y también poder aplicar bordes de smartphone a la captura.

La experiencia Android es bastante fluida, y la carga de apps no es tan grande como uno puede pensar. Eso sí, hay suite de juego | Fuente: RPP

Si bien es un conjunto de herramientas útil, el menú aun tiene algunas imprecisiones en la traducción y varios detalles “por actualizar”, como la pantalla flotante y WhatsApp como única app compatible. Aun es una capa en desarrollo.

Lo menos premium: las cámaras

Este es el arreglo de lentes que el Red Magic 5S tiene | Fuente: RPP

Para muchos, un teléfono “gaming” no debería tener las mejores cámaras del mercado. Ese argumento es defendido sólidamente por este Red Magic 5S que, hasta por el software de su apartado fotográfico, no encanta.

Foto con lente principal en día nublado | Fuente: RPP

Lente principal con día nublado y foco al fondo | Fuente: RPP

Ojo, no toma malas fotos. En condiciones con mucha luz, el equipo puede registrar tonos muy vivos y algo de detalle. Sin embargo, frente a smartphones con el mismo Snapdragon 865, pues quedan en franca desventaja.

Foto con 4X de zoom bajo luz de tarde | Fuente: RPP

Foto en primer plano con lente principal con luz natural | Fuente: RPP

Foto en primer plano con lente principal | Fuente: RPP

Foto con zoom de 10x digital | Fuente: RPP

Foto en primer plano bajo luz artificial | Fuente: RPP

El confuso apartado 'Cámara familiar' se ve así de abrumador | Fuente: RPP

En el entorno principal, no tenemos la posibilidad de usar el lente gran angular, y solo lo podemos activar en el MODO PRO. Y tampoco lo tenemos disponible para video, solo para fotografía en este apartado específico. Una pena, porque mal no funciona.

Foto con el lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con el lente gran angular | Fuente: RPP

Foto de noche en modo automático | Fuente: RPP

Foto de noche con sensor principal | Fuente: RPP

Con muy poca luz, el sensor ya no puede ganar detalle | Fuente: RPP

De noche, el equipo no es la mejor opción para tomas con poca luz. El lente gran angular es un poco más oscuro y genera mucho ruido en las tomas desde el modo PRO.

Selfie con lente delantero en modo automático | Fuente: RPP

Selfie con lente delantero en modo automático | Fuente: RPP

En el caso de la cámara delantera, para fotos tenemos un comportamiento un poco más irregular. A veces jala demasiada luz, y en otros casos no maneja bien el contraluz.

La fuerza bruta a punto

Este es el score obtenido por el RM5S en Geekbench | Fuente: RPP

Si bien las cámaras resultan una decepción, el equipo es una máquina de matar. Con el Snapdragon 865 empujado por los 8GB de RAM y esa pantalla AMOLED de 144hz, literalmente vuelas. No hay nada que provoque hipos a este equipo. Todo se lanza a una velocidad de temer, y se nota.

El ventilador debe ser activado por software en función de la optimización de la CPU y la GPU | Fuente: RPP

En el caso de la multimedia, debo precisar que el audio sale más fuerte cuando tenemos el modo juego activo, pero no usa el mismo sistema para el resto de las acciones. Es decir, tu juego va a sonar bien, pero sonará mejor cuando actives. Eso, lamentablemente, es un tema que tendrás que padecer con Spotify o Tidal, pues deberás añadirlas a mano al software de juegos para poder tener un sonido más alto.

En la esquina superior izquierda vemos la tasa de refresco de la pantalla. Ojo que SIEMPRE TENDREMOS 144 hz, y no se adapta en base al contenido | Fuente: RPP

Respecto a la conectividad, no he tenido mayor problema en redes móviles o WiFi. Siempre he mantenido la conectividad, la ubicación por GPS y el contacto por bluetooth. Es un equipo que funciona sin problemas para el tema de aprovechamiento de la red. Respecto al sensor de huellas y el reconocimiento facial, trabajan bien. 8 intentos de 10 son reconocidos sin problemas.

La animación del desbloqueo mediante huella es muy llamativa | Fuente: RPP

En el caso de los juegos, la virtualización de los toques en pantalla en base a la configuración de los señores funciona muy bien. Si encuentras un juego que no sea compatible con este añadido, como el caso de Asphalt 9, puedes “remapear” los puntos L y R en pantalla para que se traduzcan en golpes sobre panel. Una idea interesante.

Esta es la velocidad de conexión en 4G con Claro | Fuente: RPP

Este es el ventilador que se añade a la tapa trasera del equipo | Fuente: RPP

El ventilador externo funciona muy bien, pero es un poco incómodo si buscas cambiar la postura para contestar un mensaje o regresar al modo “teléfono”. Además, requiere estar conectado al cable para funcionar y emitir energía, pues el cable que va al teléfono funciona para el paso del audio y la carga. El depender de esta conexión puede ser un tema molesto.

La carga y el ruido

EL Red Magic tiene una animación especial para la carga con ventilador encendido | Fuente: RPP

Hay varios elementos por analizar aquí. Para empezar, hablamos de 4500 mAh que cargan en función de lo que le conectemos, pues el conector de carga de 55W se vende por separado. Sin embargo, lo probé con el sistema de 30W de Xiaomi y un cargador de 25W de Samsung. La carga rápida es muy eficiente con ambos sistemas, y el proceso de carga no sobrepasaba la hora de cero a 100.

En uso promedio, el equipo soporta entre seis horas y siete horas de pantalla activa | Fuente: RPP

La vida útil del equipo fue de casi seis horas de pantalla con los 144Hz y jugado con los ventiladores encendidos. Cuando bajaba a 90Hz, casi no notaba mucha diferencia, así que preferí mantener mi experiencia con ese agregado. Lo que ocurre es que este panel no regula la tasa de refresco como la Dynamic AMOLED de Samsung que reduce la tasa cuando el equipo permanece inactivo, o la interfaz no requiere tanto empuje, Aquí siempre tenemos 144hz.

El puerto USB-C permite cargas de 55 W, pero con accesorio que se vende por separado | Fuente: RPP

Sin embargo, hay un detalle interesante. El ventilador puede ser activado para mitigar el calor producido por la carga rápida, un añadido interesante si consideramos la enorme cantidad de energía que el dispositivo consume durante la carga. Para la noche, podemos ajustar ese parámetro y desactivar a ciertas horas el Fan para que en la noche o la madrugada el ruido no sea molesto. Es un poco alto.

La carga tiene una duración promedio | Fuente: RPP

Es un equipo de vida promedio, pero que justifica ese consumo con el potencial que lleva dentro. Sin embargo, he tenido algunos desajustes con el standby, y he amanecido con 14% menos de batería cuando lo dejaba desconectado tras el proceso de carga.

¿Vale la pena?

En líneas generales, es un equipo con enorme empuje para tareas pesadas | Fuente: RPP

Es uno de los temas más complejos en todo este asunto del teléfono gaming. Por un lado, reúne todas las condiciones para ser una máquina de matar, pero hay ciertos desbalances que aparecen durante la experiencia de uso, como el software mal traducido o la calidad de las cámaras.

Es una pena que no destaque en cámaras, pues en procesos de edición de fotos y video anda muy bien | Fuente: RPP

Es un equipo destinado a un grupo que busca potencia en todo momento, para experiencias de juego con alta calidad de detalle y movimientos fluidos. En ese punto, el Red Magic destaca por su pantalla, sonido y combinación de componentes. Si buscas una experiencia sobresaliente en fotos y video, aléjate de este dispositivo.

El equipo llega a Perú con envíos des de la web de Red Magic | Fuente: RPP

Es grato ver cómo el mundo gaming va encontrando nuevos mercados, y este equipo ya se vende en Chile, Perú y México desde el sitio web de Red Magic.

Tras un mes de uso intenso, esta es nuestra reseña | Fuente: RPP

* Equipo cedido por Red Magic Internacional desde el 1 de diciembre del 2020 hasta la publicación de la reseña

Te sugerimos leer