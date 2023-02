NIUSGEEK tiene a prueba a los CoolPad CP3503L y CP3504L | Fuente: RPP

El 2021 es un año desafiante en el sector de la telefonía móvil, pues la economía actual limita la adquisición de nuevos productos mientras la demanda por conectividad crece. En ese contexto, nuevas marcas chinas llegan al Perú con propuestas económicas que apuntan al binomio “buenas condiciones / menor costo” y prueban hacerse un lugar en la gama de entrada. NIUSGEEK pone a prueba a dos postulantes de la marca CoolPad: esta es nuestra opinión sobre el CP3503L y el CP3504L.

Estas son las especificaciones de ambos equipos: COOLPAD CP3503L CP3504L TAMAÑO 155.7 x 72.1 x 8.6mm 159.2 x 75.2 x 8.6mm PANTALLA IPS 6,1" HD 720 x 1560 19:9 IPS 6,21" HD 720 x 1560 19:9 OS Android 10 CPU SC9863A UNISOC 11nm (Octa-Core) 4 X 1,6GHz + 4 X 1,2GHz GPU PowerVR Rogue GE8322 ALMACENAMIENTO 32GB - expansión por microSD 64GB - expansión por microSD RAM 3GB 4GB CÁMARA PRINCIPAL 12MP f2 13MP f2 CÁMARA SECUNDARIA 12MP - f digital NO CÁMARA GRAN ANGULAR NO 5MP f2.2 CÁMARA ToF NO 2MP CÁMARA DELANTERA 5MP f2.2 8MP f2 MULTIMEDIA Radio FM | Puerto para audífonos | Parlante SEGURIDAD Sensor de huellas trasero | Reconocimiento facial CONECTIVIDAD 4G | Dual SIM | WiFI N | BT 4.2 | Puerto microUSB AUTONOMÍA 4000 mAh | carga de 10W

Arreglo trasero del CP3503L | Fuente: RPP

Un diseño llamativo

Ambos equipos son idénticos, salvo en dimensiones y arreglo de cámaras. La distribución de componentes es la misma para los botones de bloqueo y volumen – borde derecho -, la bandeja Dual SIM – borde izquierdo -, el parlante, el puerto microUSB y el micrófono – borde inferior –, el puerto para audífonos – borde superior - y la textura de la tapa trasera que exhibe el módulo de cámaras y la huella dactilar.

Ambos equipos son muy parecidos, salvo el tamaño y el sistema de cámaras | Fuente: RPP

Pese al segmento en el que compite, el acabado es muy bueno. Cuenta con una textura doble al tacto, que resaltan el logo de la firma. Ambos dispositivos cuentan con audífonos y cargador en la caja, además de una mica para la pantalla y una funda de gel.

El orden de los botones y los puertos es idéntico | Fuente: RPP

No hay punto flojo en el acabado de ambos equipos, y eso es un adicional en un mercado que descuida en la gama de entrada esos detalles.

Un panel que limita la experiencia multimedia

El panel de ambos equipos limita el contenido a 720p | Fuente: RPP

La pantalla de ambos modelos es una IPS HD+ a 720p, aunque la calibración de colores en el CP3504L es ligeramente más fría de fábrica, mientras que el CP3503L tiende a proyectar un tono blanco más neutro. Otra de las diferencias, además de la pulgada que los separa en tamaño, es la forma del notch en la parte superior. En el caso del CP3503L es un poco más circular, mientras que en el 04 es casi como una gota.

Los colores son un poco pálidos cuando comenzamos a ver desde ciertos ángulos | Fuente: RPP

Ambos equipos reaccionan bien al tacto en la interfaz - ya hablaremos de los jeugos en un rato - y tienen la misma degradación de imagen en ángulos extremos de visión. Afortunadamente la luminosidad se defiende bajo luz directa, aunque los tonos mínimos de noche sí son un poco brillantes. Más allá del evidente tope en la reproducción de contenido, ambos paneles no logran una gama de color intensa, y se quedan en ese terreno “lavado” de los IPS.

Android 10 con pocas modificaciones

Salvo los íconos cuadrados, la experiencia Android es pura | Fuente: RPP

Ambos equipos cuentan con la versión de Android 10 y parches de seguridad actualizados. Si hay un elemento por agradecer es el hecho de que no tengamos aplicaciones inservibles, redundantes o que llenan la capacidad de disco sin mayor importancia. La experiencia es casi pura, salvo por el diseño.

Las cámaras de los CoolPad

CP3503L - izquierda - y CP3504L - derecha - | Fuente: RPP

Es la diferencia más interesante en ambos equipos, aunque tengamos un resultado poco satisfactorio en ambos. En el caso del CP3503L tenemos un arreglo doble de dos sensores de 12MP – en verdad, no he podido encontrar información adicional sobre el segundo lente y su medida, por lo que asumo que es un ToF – y un lente delantero de 5. En verdad, las fotos no son grandiosas en ninguna condición, sino planas y con poco detalle.

Foto con lente principal a 20 centímetros de objetivo | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

En el caso del CP3504L, el arreglo triple nos trae una opción más para el gran angular, aunque el ingreso de luz es muy bajo y no ayuda a tomas en lugares abiertos.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 20 centímetros del objetivo | Fuente: RPP

Foto de noche | Fuente: RPP

Las cámaras delanteras son de bajo rendimiento en ambos modelos, pese a que tienen métricas distintas. Debo decir que, al menos, el lente del CP3504L es un poco más cálido que el modelo más pequeño. Además, en los dos equipos el shutter no es estable debido a la temperamental respuesta táctil. No es un equipo que, personalmente, me compraría para tomar fotos.

Selfie con CP3503L | Fuente: RPP

Selfie con CP3504L | Fuente: RPP

Selfie con CP3503L | Fuente: RPP

Selfie con CP3504L | Fuente: RPP

Un rendimiento con carencias

Son equipos de características similares en temas de rendimiento, con la excepción del GB de RAM que los separa. La gama en la que compiten asegura un mínimo de fluidez, y dentro de ese rango son equipos que destacan en fluidez, frente a experiencias como la del Nokia 2.3, pese a tener una capa de Android más pura.

Este es el resultado obtenido en Geekbench | Fuente: RPP

En el caso del CP3503L, el 60% de la RAM permanece activa sin procesos abiertos, mientras que en el CP3504L el GB extra de la RAM nos permite respirar con un 53% de memoria copada.

La medición de velocidad se mantuvo igual en ambos modelos | Fuente: RPP

En conectividad, ambos mantienen el mismo resultado en velocidad de conexión, tanto en WiFi como en redes 4G. En el caso del Bluetooth, la conexión con audífonos tiene cierto retraso y algunas pausas en la transferencia. Con audífonos más potentes estos recortes se reducen.

Para el tema de juegos, la carga es un poco más lenta, la respuesta táctil no es tan alta con los comandos y entornos 3D como Airline Commander sufren cortes abruptos de fluidez. En ambos equipos mi experiencia de juego se vio interrumpida por cortes abruptos de la continuidad del juego.

El sensor de huellas trasero tiene un 75% de efectividad | Fuente: RPP

La calidad de la multimedia se limita a la resolución de pantalla y al parlante ubicado en la base del equipo, el mismo que satura alrededor del 70% del volumen total. El sensor de huellas trabaja bien, pero su eficiencia bordea el 75% de intentos satisfactorios.

Camino lento a la carga completa

Ambos equipos cuentan con 4000 mAh bajo el chasis, y mantienen casi los mismos tiempos de carga. En el caso del CP3504L, su velocidad de carga fue un poco mayor, aunque ambos sobrepasaron las dos horas para obtener 100% de vida útil.

Pese a eso, ambos equipos otorgan una autonomía superior al promedio, bordeando el día y medio de uso sin problemas, aunque es importante mencionar que no son dispositivos demandantes.

¿Vale la pena?

Ambos equipos se encuentran disponibles en tiendas online | Fuente: RPP

Es un mercado difícil, sobre todo porque hay competidores fuertes que pueden entregar mejores experiencias por un costo ligeramente mayor. Un Samsung A12, un Moto e6s o hasta un teléfono gama media de 2019 como el Redmi Note 7 podrían hacer frente a estos equipos en fluidez y capacidad. Difícil encontrar una recomendación sólida para estos CoolPad, a menos que tengan un precio demasiado atractivo.

*Equipos cedidos por CoolPad LATAM desde el 20 de enero hasta la publicación de la reseña

