Cuando hablamos con VIVO en METADATA, nos mencionaron que la estrategia de ingreso al mercado local con modelos de gama de entrada responde a mostrar las experiencias de uso de sus soluciones a muy bajo costo y, desde ahí, comenzar a incrementar la propuesta. Lo que no dijeron es que su gama de entrada es realmente competente, en medio de una propuesta que tira para abajo las especificaciones. NIUSGEEK tiene a prueba dos modelos de VIVO y la gama de entrada actual debería preocuparse.

Estas son las especificaciones del Y20 y del Y11s, equipos demasiado similares: VIVO Y11s Y20 TAMAÑO 164.4 x 76.3 x 8.4 mm PESO 191g 192.3 PANTALLA IPS 6.5" 1600 x 720 20:9 OS ANDROID 10 | FUNTOUCH OS 11 global CPU Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) GPU Adreno 610 ALMACENAMIENTO 32GB | eMMC 5.1 | expansión microSDXC 64GB | eMMC 5.1 | expansión microSDXC RAM 3GB 3GB | 4GB | 6GB CÁMARA PRINCIPAL 13 MP, f/2.2, PDAF CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA DE PROFUNDIDAD 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA PRINCIPAL 8 MP, f/1.8 MULTIMEDIA Puerto de audífonos | Parlante | Radio FM SEGURIDAD Sensor de huella lateral | Reconocimiento facial CONECTIVIDAD 4G | WIFI AC | BT 5 | Micro USB 2.0 | GPS AUTONOMÍA 5000 mAh | 10W de carga 5000 mAh | 18W de carga

El arreglo de lentes en el Y20 | Fuente: RPP

Adiós, fea gama de entrada

Desde que los saqué de la caja, ambos equipos me llamaron la atención por el diseño. Frente a competidores que se esmeran en el plástico opaco y de baja calidad, estos Y sobresalen por su presencia. Me recuerdan mucho a los P30 Lite de Huawei al agarre, pero son mucho más bonitos y vistosos, sobre todo en la tapa trasera. Muy elegantes.

El acabado en construcción de ambos equipos es impecable | Fuente: RPP

Los botones están concentrados a la derecha del panel, con un sensor de huellas bajo el botón de bloqueo y los controles de volumen un poco más arriba. En la parte inferior se alojan el ingreso de audífonos, el conector microUSB y el solitario parlante de los equipos, dejando sola a la ranura de SIM del borde izquierdo.

El diseño de ambos equipos es idéntico | Fuente: RPP

El arreglo de cámaras rectangular aloja 3 sensores en el Y20 y 2 en el Y11s, pero lucen muy similares. Eso sí, el Phantom Black del Y11s es más llamativo que el Obsidian Black en el modelo Y20. Realmente distan mucho de la propuesta actual de la gama base de smartphones.

Un panel que debe mejorar la respuesta táctil

En ambos equipos la pantalla es de 720P | Fuente: RPP

Aquí nos encontramos con el formato tradicional de pantalla: IPS 720p con colores ligeramente lavados. Sin embargo, y pese a tener buenos ángulos de visión y una reproducción aceptable, he tenido varios problemas en la respuesta táctil, sobre todo en juegos. Me he sorprendido varias veces dando clic a la pantalla y no he obtenido respuesta.

La pantalla tiene buena luminosidad, pero la respuesta táctil falla un poco | Fuente: RPP

Más allá de eso, VIVO nos da un panel sorprendentemente bueno para el sector, con un contraste de mayor cariño que la competencia en el sector de entrada. Una pena que la respuesta táctil no sea de lo mejor, y que bajo el sol no tenga gran luminosidad.

Hola FunTouch OS

En este caso nos encontramos con FunTouch de VIVO sobre Android 10 | Fuente: RPP

Es la primera vez que pruebo la capa de VIVO, FunTouch OS. Esta experiencia Android 10 – con Google, por si acaso – es particularmente limpia, con pocos añadidos en la interfaz. Eso sí, la instalación es una notaría: hay demasiados acuerdos por aceptar durante el encendido y la configuración inicial.

La interfaz es muy cercana al stock y tiene muy pocas apps preinstaladas | Fuente: RPP

Respecto a otras versiones, lo único que no pude encontrar fue un paso más veloz entre apps desde la multitarea. Siempre tuve que abrir la multitarea y ahí escoger la app anterior, en lugar de un barrido rápido en la base para cambiar de ventana como en otras interfaces.

El modo juego permite pantallas flotantes | Fuente: RPP

Como elementos adicionales, VIVO permite el uso del botón “bajar volumen” para activar funciones como la linterna grabar audio, abrir Facebook y cualquier otra aplicación dentro del equipo, sin necesidad de desbloquear la unidad. Incluso añade el encender la linterna sacudiendo el smartphone “a la Motorola”. La cereza del pastel es tener la pantalla apagada y deslizar un dedo horizontalmente para cambiar el track de Spotify. FUNCIONA.

VIVO añade gestos para controlar el equipo de múltiples maneras | Fuente: RPP

Esta versión tiene añadidos interesantes, como su “Modo Juegos” que incorpora pantallas flotantes, capturas inteligentes de pantalla y una evaluación de nuestro nivel de audición en base a nuestra edad, junto con un test personalizado para establecer el nivel óptimo de audición con audífonos.

Podemos seleccionar la experiencia auditiva para los juegos | Fuente: RPP

La suite también incluye un modo “eSports” para reducir notificaciones y mejorar la imagen del juego. Incluso con la combinación de Snapdragon serie 4, esta opción se encuentra habilitada en el sistema.

El asistente para juegos optimiza el equipo para concentrar el rendimiento en esa aplicación | Fuente: RPP

Entre los elementos para mejorar el uso figura el iManager, el centro de gestión de VIVO. En esta aplicación, integrada desde la instalación, podemos administrar el espacio disponible, buscar el equipo cuando lo extraviamos, regular nuestro consumo de datos móviles, cifrar apps, acceder a la configuración del “modo juegos” y otro tipo de ajustes.

Vista general de iManager | Fuente: RPP

Lo que sí me preocupa es que ambos equipos mantienen el parche de seguridad hasta finales de 2020 y no he logrado acceder a la versión más reciente de protección. Ojo con eso.

Un set de cámaras cumplidor

A diferencia del Y20, el Y11s tiene un estampado en el lugar del macro | Fuente: RPP

No tenía mis esperanzas puestas en este juego de lentes seleccionado por VIVO para ambos modelos. De hecho, salvo el lente macro, hablamos del mismo sistema de lente principal y ToF. ¿Va bien? Sí, nada espectacular, pero va bien.

Foto detalle con luz natural | Fuente: RPP

Foto detalle para obtener un fondo ligeramente desenfocado | Fuente: RPP

En ciertas partes de la taza, el lente sobre expone la luz | Fuente: RPP

Foto en automático | Fuente: RPP

En condiciones óptimas, el equipo es capaz de obtener fotos llenas de detalle, con buena reproducción de colores. Sin embargo, cuando entra mucha luz a veces suele sobreexponer la toma en ciertas partes de la fotografía.

Foto en contraluz para ver el trabajo del HDR | Fuente: RPP

Foto con balance de luz y sombra aunque el cielo aparece ligeramente sobre expuesto | Fuente: RPP

En este caso el color del cielo es parejo, pero perdemos detalle en las hojas de los árboles | Fuente: RPP

En este caso, los edificios del fondo aparecen sobre expuestos debido a que el lente mide la luz en base al pasto | Fuente: RPP

De noche, estamos ante una experiencia muy regular. Las fotos suelen levantar mucho el contraste y no balancear bien el ingreso de luz. Tampoco tenemos un “Modo Noche”, así que el disparo es casi automático.

Casi siempre obtenía este tipo de fotos en la noche, debido a un desfase entre la pulsación y el disparo | Fuente: RPP

Foto de noche con iluminación artificial distante | Fuente: RPP

Foto de noche con iluminación artificial directa hacia el lente. Se pierde el balance | Fuente: RPP

En el caso del macro añadido al Y20 no es nada milagroso. La baja densidad de pixeles nos da un resultado con poca vida.

La cámara delantera anda bien, e integra un modo retrato escondido en la sección “desenfoque”. A veces siento que la profundidad no logra verse de la manera correcta, pero de noche me ha parecido obtener resultados interesantes con este lente.

Selfie bajo luz solar directa | Fuente: RPP

Selfie de día. El lente sucio reduce muchísimo el contraste | Fuente: RPP

Selfie con modo retrato | Fuente: RPP

Foto selfie con sombra | Fuente: RPP

Pese a no haber mucha luz, el lente pudo obtener mucha información | Fuente: RPP

En la categoría hay mucha experimentación. Sin embargo, este arreglo de cámaras en ambos VIVO ha resultado útil para historias y fotos en redes. De hecho, muchas de las fotos que he publicado en mis perfiles tomadas en la última semana son obtenidas con el Y20.

La eficiencia desde abajo

El resultado de ambos equipos en GeekBench. Sorepende el score alto del Y11s con 3GB de RAM | Fuente: RPP

Me ha sacado de cuadro el hecho de usar un Snapdragon serie 4 de tanta fluidez. Este 460 es el primero de su línea en obtener recursos de inteligencia artificial bajo el AI Engine de Qualcomm y mejorando hasta en un 70% lo visto en la generación anterior. Junto a la Adreno 610, tenemos un equipo sólido para la categoría.

Así lucen las páginas de NIUSGEEK y PROGAMER | Fuente: RPP

Aquí viene la gran división entre los hermanos, pues el gigabyte adicional de RAM permite que el Y20 respire mejor en procesos, a diferencia del Y11s que se queda en 3GB y 32GB de memoria interna. No hay gran diferencia, pero sí se siente que el Y11s se queda por muy poco por detrás en desempeños, sobre todo en multitarea y juegos cuando los ambientes 3D debían cargarse.

El sensor de huellas lateral funciona sin problemas | Fuente: RPP

En conectividad, ambos Y estuvieron firmes en redes móviles, bluetooth para relojes o audífonos y WiFi en casa. El uso de servicios GPS en apps de delivery o taxi anduvo sin problemas para reconocer el lugar exacto. La calidad de las llamadas es buena, ero el parlante inferior reproduce de manera pobre los contenidos. La música suele sonar “rajada” entre el 60 y 65% en adelante.

El puerto micro USB solo permite hasta 18W de carga en el Y20, mientars que el Y11s solo llegaa 10W | Fuente: RPP

En ambos equipos, el sensor de huella dactilar funcionó bien, aunque la humedad de los dedos puede afectar su rendimiento. El reconocimiento facial es muy veloz, pero solo podemos usarlo sin mascarilla. Descartado para la calle.

Una autonomía fantástica

Así anduvieron los VIVO Y en promedio: casi dos días y 10 horas de pantalla | Fuente: RPP

Dos días. Ambos Y demostraron ser un power bank con Android y lograron hasta 10 horas de pantalla en dos días de uso. Ojo, han tenido uso habitual, y esos 5000 mAh se han notado. Lo malo es la velocidad de carga, que limita a 18W al modelo 20 y a 10W al hermano 11s.

¿Vale la pena?

Estos equipos resultaron toda una sorpresa | Fuente: RPP

Sí, y me da gusto saber que así arranca la gama de entrada de VIVO. No me sentía así desde que tuve en manos al realme C3 y vi qué tan bien optimizado estaba todo para reducir las fricciones por el uso de un equipo gama de entrada. En este caso, esa confianza fue mayor.

La línea Y de VIVO ya se ofrece en Perú a través de operadoras | Fuente: RPP

Aquí nos encontramos no solo con dos buenos equipos para su categoría, sino frente a una sólida base de lo que espero ver en el futuro: a VIVO en gama media y alta. Es un software que disfruté usar, un equipo que se mantuvo en todo momento dinámico y que, sin duda, puede satisfacer la demanda de mucha gente a bajo costo. Si está en tu presupuesto, ve por uno de ellos. Me iría por el Y20, pero el Y11s anda bien también.

* Equipos cedidos a préstamo por VIVO Perú desde el 25 de marzo hasta la publicación de la reseña.

