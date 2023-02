Los habitantes están desesperados ya que no quieren dejar de jugar el título para móviles de Niantic. | Fuente: TV Tokyo

El fenómeno global que supuso Pokémon GO durante su lanzamiento nos dejó interesantes experiencias de diversos jugadores en naciones alejadas a la nuestra. Después de tantos años, una nueva historia llega desde un lugar que muy pocos esperarían.

Tal y como informa Eurogamer, existe una isla a diez millas de la costa de Atenas en Grecia llamada Salamina. Entre esta población de solo 40,000 habitantes, hay una pequeña pero dedicada comunidad de Pokémon GO que disfruta el título desde su salida hace años. Sin embargo, desde hace seis meses los monstruos de bolsillo han dejado de aparecer.

Un vistazo a la Isla Salamina en Grecia | Fuente: YouTube vía Cucinando Alla Greca

La isla era una locación perfecta para poder capturar pokémon de tipo agua como Seel, Horsea y Wailmer pero de un momento a otro las criaturas dejaron de spawnear. Los jugadores han recorrido todo el lugar con la esperanza de que en algún rincón se esconda un pokémon pero no hubo suerte.

Lo curioso es que el juego, sus funciones y sus cerca de 400 poképaradas están en perfectas condiciones. Los jugadores aún pueden acceder al título para poder reclamar las recompensas de las locaciones dentro de Salamina, pero ningún pokémon ha aparecido en todo este tiempo. La razón es más sencilla de lo que parece: dentro del código del juego, existe una etiqueta llamada “natural=bay”. Ésta les indica a los servidores de Niantic que no generen pokémones en dichas áreas ya que son inaccesibles para las personas por estar en medio del océano.

Isla Salamina: Antes y después de ser clasificada como 'natural=bay' | Fuente: Niantic vía Lemery69

La isla ha sido marcada con esta etiqueta en el mapa de Pokémon GO por equivocación, al igual que muchas otras islas, pero la desarrolladora aún no ha dado una solución al problema. “Muchos de nuestros reportes a Niantic no han sido contestados o han sido contestados con respuestas automáticas como “Ve a jugar a otro lugar”, “visita un lugar con más poképaradas”o incluso con la ridícula respuesta “revisa si tu internet móvil/GPS está activo”” comentó el usuario Nick a Eurogamer.

Los jugadores sienten una profunda tristeza al no poder seguir disfrutando Pokémon GO. Para Lemery69 -otro habitante de la isla- el título para móviles es especial ya que los “mantiene alejados de sus sofás y sillas de computadora; además de ser extremadamente social”. “En verdad hemos forjado amistades duraderas que no teníamos antes entre la comunidad. La mayoría era completamente extraña uno del otro” dijo el joven a Polygon.

La Isla Salamina en Google Maps | Fuente: Google

En la semana, los residentes de Salamina han postear toda la situación en el thread oficial de Pokémon GO en Reddit para llamar la atención de otros usuarios y de la compañía desarrolladora. “Este será nuestro último intento antes de rendirnos por completo con el juego” sentenció uno de los jugadores.

La pasión de los entrenadores Pokémon de Salamina es admirable y esperamos que puedan solucionar el problema para no tener que decirle adiós “al juego que los une y disfrutan”.

