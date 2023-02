Los desarrolladores reconocen que el título 'no cumplió con las expectativas de los jugadores' | Fuente: DeAN

La apuesta de Nintendo por un nuevo videojuego para móviles de la franquicia Pokémon empezó relativamente bien tras su lanzamiento el 28 de agosto. A pesar de no tener los alcances de un Pokémon GO, Pokémon Masters tuvo relativo éxito en sus primeros días en el mercado. Sin embargo, éste duró poco.

DeNA -el estudio desarrollador detrás del título- ha publicado un comunicado en la página oficial de Pokémon Masters en el que Yu Sasaki -productor del juego- agradeció a los seguidores por su confianza y se disculpó por no haber entregado la experiencia que hubiesen querido. “Estamos decepcionados de no haber colmado las expectativas de nuestra comunidad y por esto, nos disculpamos sinceramente. Es nuestra intención que esto no vuelva a pasar” resaltó Sasaki en el comunicado.

El productor del juego promete cambios para recuperar a los usuarios perdidos en los últimos meses.

Además, el productor anunció que se implementarán un gran número de cambios para mejorar la experiencia jugable del título. El estudio sumará al equipo al productor Tetsuya Iguchi, quien tiene más experiencia desarrollando y gestionando videojuegos para móviles. “Escuchar las opiniones de los entrenadores ha profundizado nuestro compromiso por entregar un juego que enorgullezca a todos” firman los dos productores.

El equipo reconoce que los principales errores del juego son la falta de contenido para que los usuarios disfruten y la pobre dificultad y diseño de las batallas. Las áreas que recibirán un cambio serán la falta de contenido, la falta de recompensas atractivas para el jugador, la pobre utilización del título y su dificultad y diseño.

Pokémon Masters esta disponible para iOS y Android. Esta medida podría ser lo que el juego necesita para recuperar el público perdido.

